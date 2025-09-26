Відео
Головна Спорт Барселона відреагувала на прощальне повідомлення Бускетса

Барселона відреагувала на прощальне повідомлення Бускетса

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:15
Барселона попрощалася зі своїм вихованцем
Серхіо Бускетс у матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Mark Smith

Каталонська "Барселона" відреагувала на заяву Серхіо Бускетса, який оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону-2025 у складі американського "Інтер Маямі".

"Синьо-гранатові" на своїй сторінці в соціальній мережі Х нагадали, що Бускетс є вихованцем академії та символом команди останніх десятиліть.

Читайте також:

У прощальному повідомленні вболівальникам нагадали про його роль та цінності для клубу. Серхіо Бускетс виступав за першу команду "Барселони" з 2008 по 2023 рік, після чого продовжив кар'єру в MLS. Саме з ним пов'язано безліч епохальних перемог і найуспішніший період в історії каталонців.

Реакція "Барселони" на повідомлення Бускетса

"Барселона" підкреслила, що Серхіо назавжди залишиться легендою клубу, подякувавши йому за роки відданості та успіхів. Послання викликало широкий відгук серед уболівальників, які залишили тисячі коментарів на підтримку колишнього капітана.

Серхио Бускетс
Серхіо Бускетс на тлі Мессі та Суареса. Фото: instagram.com/5sergiob/

За час виступів у складі "Барселони" Бускетс виграв 32 трофеї, включно з дев'ятьма чемпіонатами Іспанії, трьома Лігами чемпіонів, сімома Кубками Іспанії, сімома Суперкубками країни, трьома Суперкубками Європи та трьома клубними чемпіонатами світу.

Нагадаємо, київське "Динамо" уклало контракт із молодим вихованцем "Шахтаря", який виступатиме в академії столичного клубу.

Колишній футболіст "Динамо" та нинішній мер Тбілісі Каха Каладзе продовжив атакувати Україну за допомогою різких висловлювань.

спорт футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу Інтер Маямі Серхіо Бускетс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
