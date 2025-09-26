Барселона попрощалась со своим воспитанником

Серхио Бускетс в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Mark Smith

Каталонская "Барселона" отреагировала на заявление Серхио Бускетса, который объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2025 в составе американского "Интер Майами".

"Сине-гранатовые" на своей странице в социальной сети Х напомнили, что Бускетс является воспитанником академии и символом команды последних десятилетий.

В прощальном сообщении болельщикам напомнили о его роли и ценности для клуба. Серхио Бускетс выступал за первую команду "Барселоны" с 2008 по 2023 год, после чего продолжил карьеру в MLS. Именно с ним связано множество эпохальных побед и самый успешный период в истории каталонцев.

Реакция "Барселоны" на сообщение Бускетса

"Барселона" подчеркнула, что Серхио навсегда останется легендой клуба, поблагодарив его за годы преданности и успехов. Послание вызвало широкий отклик среди болельщиков, которые оставили тысячи комментариев в поддержку бывшего капитана.

Серхио Бускетс на фоне Месси и Суареса. Фото: instagram.com/5sergiob/

За время выступлений в составе "Барселоны" Бускетс выиграл 32 трофея, включая девять чемпионатов Испании, три Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, семь Суперкубков страны, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.

