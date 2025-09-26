Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Барселона отреагировала на прощальное сообщение Бускетса

Барселона отреагировала на прощальное сообщение Бускетса

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:15
Барселона попрощалась со своим воспитанником
Серхио Бускетс в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Mark Smith

Каталонская "Барселона" отреагировала на заявление Серхио Бускетса, который объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2025 в составе американского "Интер Майами".

"Сине-гранатовые" на своей странице в социальной сети Х напомнили, что Бускетс является воспитанником академии и символом команды последних десятилетий.

Реклама
Читайте также:

В прощальном сообщении болельщикам напомнили о его роли и ценности для клуба. Серхио Бускетс выступал за первую команду "Барселоны" с 2008 по 2023 год, после чего продолжил карьеру в MLS. Именно с ним связано множество эпохальных побед и самый успешный период в истории каталонцев. 

Реакция "Барселоны" на сообщение Бускетса

"Барселона" подчеркнула, что Серхио навсегда останется легендой клуба, поблагодарив его за годы преданности и успехов. Послание вызвало широкий отклик среди болельщиков, которые оставили тысячи комментариев в поддержку бывшего капитана. 

Серхио Бускетс
Серхио Бускетс на фоне Месси и Суареса. Фото: instagram.com/5sergiob/

За время выступлений в составе "Барселоны" Бускетс выиграл 32 трофея, включая девять чемпионатов Испании, три Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, семь Суперкубков страны, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. 

Напомним, киевское "Динамо" заключило контракт с молодым воспитанником "Шахтера", который будет выступать в академии столичного клуба. 

Бывший футболист "Динамо" и нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе продолжил атаковать Украину с помощью резких высказываний. 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Интер Майами Серхио Бускетс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации