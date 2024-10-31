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Барселона витратить величезні гроші на ще одного голкіпера

31 жовтня 2024 19:37
Станіслав Костюк - Редактор
Діогу Кошта може стати новим голкіпером Барселони
Ганса-Дітера Фліка було визнано "Тренером місяця" Ла-Ліги двічі поспіль. Фото: Reuters/Susana Vera
Станіслав Костюк - Редактор

Пріоритетною трансферною метою "Барселони" влітку 2025 стане новий голкіпер. Каталонці мають намір посилити цю позицію попри те, що зараз у клубі три воротарі.

Спортивний директор "синьо-гранатових" Деку спробує привезти до команди одну із зірок футболу, повідомляє Relevo.

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Основний голкіпер та капітан "Барселони" Марк-Андре тер Штеген отримав на початку нинішнього сезону тяжку травму, через яку вже не зіграє у 2024 році. Тренерський штаб зробив основним воротарем вихованця клубу Іньякі Пенью. Як підстрахування клуб підписав Войцеха Щенсного, який задля цього відновив кар'єру.

Іньяки Пенья
Іньяки Пенья, Педрі та Ламін Ямал святкують перемогу. Фото: Reuters/Susana Vera

"Барселоні" потрібен ще один воротар

Влітку наступного року каталонці спробують оформити трансфер голкіпера збірної Португалії Діогу Кошти. Спортивний директор "Барселони" Деку перебуває у добрих відносинах з керівництвом "Порту" та агентом воротаря збірної Португалії Жорже Мендешем. Деку впевнений, що зможе домовитись про трансфер 25-річного футболіста.

Діогу Кошта
Діогу Кошта під час матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Порту" хоче отримати за свого голкіпера не менше ніж 50 млн євро. "Барселони" готова до торгів, але може виплатити цю суму, оскільки наступного літа економічна ситуація в каталонському клубі має налагодитися.

Марку-Андре тер Штегену наступного літа виповниться вже 33 роки й незрозуміло, чи зможе він до кінця відновитися від травми. Контракт з Войцехом Щенсним діє до кінця сезону, а статус Іньякі Пеньї поки що залишається не визначеним.

Нагадаємо, форвард київського "Динамо" Владислав Ванат викликав цікавість відомого італійського клубу.

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Футбол трансфери футбол Порту спорт Барселона

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