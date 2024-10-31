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Барселона потратит огромные деньги на еще одного голкипера

31 октября 2024 19:37
Станислав Костюк - Редактор
Диогу Кошта может стать новым голкипером Барселоны
Ханс-Дитер Флик был признан "Тренером месяца" Ла Лиги дважды подряд. Фото: Reuters/Susana Vera
Станислав Костюк - Редактор

Приоритетной трансферной целью "Барселоны" летом 2025 года станет новый голкипер. Каталонцы намерены усилить эту позицию несмотря на то, что сейчас в клубе три вратаря.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку попытается привезти в команду одну из звезд футбола, сообщает Relevo

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Основной голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил в начале нынешнего сезона тяжелую травму, из-за которой уже не сыграет в 2024 году. Тренерский штаб сделал основным вратарем воспитанника клуба Иньяки Пенью. В качестве подстраховки клуб подписал Войцеха Щенсного, который ради этого возобновил карьеру. 

Иньяки Пенья
Иньяки Пенья, Педри и Ламин Ямал празднуют победу. Фото: Reuters/Susana Vera

"Барселоне" нужен еще один вратарь 

Летом следующего года каталонцы попробуют оформить трансфер голкипера сборной Португалии Диогу Кошты. Спортивный директор "Барселоны" Деку находится в хороших отношениях с руководством "Порту" и агентом вратаря сборной Португалии Жорже Мендешем. Деку уверен, что сможет договориться о трансфере 25-летнего футболиста. 

Диогу Кошта
Диогу Кошта во время матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Порту" хочет получить за своего голкипера не меньше 50 млн евро. "Барселоны" готова к торгам, но может выплатить эту сумму, поскольку следующим летом экономическая ситуация в каталонском клубе должна наладиться. 

Марку-Андре тер Штегену следующим летом исполнится уже 33 года и непонятно, сможет ли он до конца восстановиться от травмы. Контракт с Войцехом Щенсным действует до конца сезона, а статус Иньяки Пеньи пока остается не определенным. 

Напомним, форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат вызвал интерес известного итальянского клуба. 

Донецкий "Шахтер" выбрал специалиста, который может заменить Марино Пушича. 

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Футбол трансферы футбол Порту спорт Барселона

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