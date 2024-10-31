Диогу Кошта может стать новым голкипером Барселоны

Ханс-Дитер Флик был признан "Тренером месяца" Ла Лиги дважды подряд. Фото: Reuters/Susana Vera

Приоритетной трансферной целью "Барселоны" летом 2025 года станет новый голкипер. Каталонцы намерены усилить эту позицию несмотря на то, что сейчас в клубе три вратаря.

Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку попытается привезти в команду одну из звезд футбола, сообщает Relevo.

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Основной голкипер и капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил в начале нынешнего сезона тяжелую травму, из-за которой уже не сыграет в 2024 году. Тренерский штаб сделал основным вратарем воспитанника клуба Иньяки Пенью. В качестве подстраховки клуб подписал Войцеха Щенсного, который ради этого возобновил карьеру.

Иньяки Пенья, Педри и Ламин Ямал празднуют победу. Фото: Reuters/Susana Vera

"Барселоне" нужен еще один вратарь

Летом следующего года каталонцы попробуют оформить трансфер голкипера сборной Португалии Диогу Кошты. Спортивный директор "Барселоны" Деку находится в хороших отношениях с руководством "Порту" и агентом вратаря сборной Португалии Жорже Мендешем. Деку уверен, что сможет договориться о трансфере 25-летнего футболиста.

Диогу Кошта во время матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

"Порту" хочет получить за своего голкипера не меньше 50 млн евро. "Барселоны" готова к торгам, но может выплатить эту сумму, поскольку следующим летом экономическая ситуация в каталонском клубе должна наладиться.

Марку-Андре тер Штегену следующим летом исполнится уже 33 года и непонятно, сможет ли он до конца восстановиться от травмы. Контракт с Войцехом Щенсным действует до конца сезона, а статус Иньяки Пеньи пока остается не определенным.

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