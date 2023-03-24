Барселоні можуть заборонити грати в ЛЧ саме з цієї причини

"Барселоні" можуть заборонити грати у Лізі чемпіонів саме з цієї причини
Каталонська Барселона" може зіткнутися з серйозними наслідками за підсумком скандалу з виплатою арбітру Хосе Марії Негрейді. Керівництво Приклади готове поскаржитися на "синьо-гранатових" у ФІФА.
"Барселону" можуть виключити з Ліги чемпіонів на кілька сезонів, повідомляє AS.
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Керівництво іспанської Прімери розглядає можливість звернутися до ФІФА у справі про виплати "Барселоною" зарплати колишньому віцепрезиденту суддівського комітету країни Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
Що загрожує "Барселоні"
Національні ліги не мають прямого зв'язку з ФІФА, але Прімера готова вже найближчим часом знайти спосіб передати матеріали компетентним футбольним органам. До того ж випадок "Барселони" ще може розглянути Королівська футбольна федерація Іспанії.
Каталонському клубу може загрожувати зняття очок або виняток з елітного дивізіону. Може дійти до заборони на участь у міжнародних турнірах на кілька років. Проте таке покарання лише підштовхнуть "Барселону" до активнішої участі в організації Суперліги, яка не залежатиме від ФІФА.
У Ла-Лізі звинувачують "Барселону" в тому, що клуб нібито 17 років перераховував зарплату колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Іспанії Негрейрі. Стверджується, що він отримав від каталонців понад сім мільйонів євро. У клубі відповіли, що це плата за консультативні послуги спеціаліста.
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