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"Барселоні" можуть заборонити грати у Лізі чемпіонів саме з цієї причини

24 березня 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселоні можуть заборонити грати в ЛЧ саме з цієї причини
Каталонський клуб опинився на порозі серйозних спортивних санкцій
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська  Барселона" може зіткнутися з серйозними наслідками за підсумком скандалу з виплатою арбітру Хосе Марії Негрейді. Керівництво Приклади готове поскаржитися на "синьо-гранатових" у ФІФА.

"Барселону" можуть виключити з Ліги чемпіонів на кілька сезонів, повідомляє AS.

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Керівництво іспанської Прімери розглядає можливість звернутися до ФІФА у справі про виплати "Барселоною" зарплати колишньому віцепрезиденту суддівського комітету країни Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Барселона справа Негрейди

Що загрожує "Барселоні"

Національні ліги не мають прямого зв'язку з ФІФА, але Прімера готова вже найближчим часом знайти спосіб передати матеріали компетентним футбольним органам. До того ж випадок "Барселони" ще може розглянути Королівська футбольна федерація Іспанії.

Каталонському клубу може загрожувати зняття очок або виняток з елітного дивізіону. Може дійти до заборони на участь у міжнародних турнірах на кілька років. Проте таке покарання лише підштовхнуть "Барселону" до активнішої участі в організації Суперліги, яка не залежатиме від ФІФА.

У Ла-Лізі звинувачують "Барселону" в тому, що клуб нібито 17 років перераховував зарплату колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Іспанії Негрейрі. Стверджується, що він отримав від каталонців понад сім мільйонів євро. У клубі відповіли, що це плата за консультативні послуги спеціаліста.

Нагадаємо, керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо в ході сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чим він незадоволений у першому матчі своєї команди у відборі на чемпіонат Європи-2024.

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