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"Барселоне" могут запретить играть в Лиге чемпионов именно по этой причине

24 марта 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселоне могут запретить играть в ЛЧ именно по этой причине
Каталонский клуб оказался на пороге серьезных спортивных санкций
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" может столкнуться  серьезными последствиями по итогу скандала с выплатой арбитру Хосе Марии Негрейде. Руководство Примеры готово пожаловаться на "сине-гранатовых" в ФИФА.

"Барселону" могут исключить из Лиги чемпионов на несколько сезонов, сообщает AS.

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Руководство испанской Примеры рассматривает возможность обратиться в ФИФА по делу о выплатах "Барселоной" зарплаты бывшему вице-президенту судейского комитета страны Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Барселона дело Негрейды

Что грозит "Барселоне"

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но Примера готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы компетентным футбольным органам. К тому же, случай "Барселоны" еще может рассмотреть Королевская футбольная федерация Испании.

Каталонскому клубу может грозить снятие очков или исключение из элитного дивизиона. Может дойти и до запрета на участие в международных турнирах на несколько лет. Однако такое наказание лишь подтолкнут "Барселону" к более активному участию в организации Суперлиги, которая не будет зависеть от ФИФА. 

В Ла-Лиге обвиняют "Барселону" в том, что клуб якобы 17 лет перечислял зарплату бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Негрейре. Утверждается, что он получил от каталонцев более семи миллионов евро. В клубе ответили, что это плата за консультативные услуги специалиста.

Напомним, руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель. 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, чем остался недоволен в первом матче своей команде в отборе на чемпионат Европы-2024. 

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