Барселоне могут запретить играть в ЛЧ именно по этой причине

Каталонский клуб оказался на пороге серьезных спортивных санкций

Каталонская "Барселона" может столкнуться серьезными последствиями по итогу скандала с выплатой арбитру Хосе Марии Негрейде. Руководство Примеры готово пожаловаться на "сине-гранатовых" в ФИФА.

"Барселону" могут исключить из Лиги чемпионов на несколько сезонов, сообщает AS.

Руководство испанской Примеры рассматривает возможность обратиться в ФИФА по делу о выплатах "Барселоной" зарплаты бывшему вице-президенту судейского комитета страны Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Что грозит "Барселоне"

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но Примера готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы компетентным футбольным органам. К тому же, случай "Барселоны" еще может рассмотреть Королевская футбольная федерация Испании.

Каталонскому клубу может грозить снятие очков или исключение из элитного дивизиона. Может дойти и до запрета на участие в международных турнирах на несколько лет. Однако такое наказание лишь подтолкнут "Барселону" к более активному участию в организации Суперлиги, которая не будет зависеть от ФИФА.

В Ла-Лиге обвиняют "Барселону" в том, что клуб якобы 17 лет перечислял зарплату бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Негрейре. Утверждается, что он получил от каталонцев более семи миллионов евро. В клубе ответили, что это плата за консультативные услуги специалиста.

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