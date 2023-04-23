Бекхем та Рейнольдс прийшли на матч ФК "Рексхем": які ще супергерої Marvel були на трибуні
Британський футбол насолоджується новим дивом. Скромний "Рексхем" зумів підвищитись у класі завдяки ефективному управлінню голлівудських знаменитостей.
Зірки кіно Раян Рейнольдс, Джо Руссо та Пол Радд раділи на трибунах стадіону разом із тисячами простих уболівальників, повідомляє Guardian.
Валлійський футбольний клуб "Рексхем" підвищився у класі та пробився до Ліги 2 після виступів у Національній лізі. Команда з однойменного міста візьме участь у четвертому з головних футбольних чемпіонатів Англії (Прем'єр-ліга, Чемпіоншип, Ліга 1, потім Ліга 2. — Ред.). "Рексхем" не міг підвищитися у класі 15 років.
Все змінилося після того, як клуб купили голлівудські актори Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні (відомий за серіалом "У Філадельфії завжди сонячно". — Ред.). Зірки кіно врятували клуб від ліквідації, вклали гроші у його оновлення та допомогли відродити футбольні традиції "Рексхема".
"Я весь пахну шампанським, пивом і травою. Я все ще десь між хихиканням і риданнями. Це місто і цей вид спорту — одна з найромантичніших речей на Землі. Дякую, "Рексхем", — написав Раян Рейнольдс.
У документальному фільму Disney+ зірка "Дедпула" Рейнольдс та його колега Роб Макелхенні показали, як взяли на себе керування та спробували перетворити валлійську команду на успішний проєкт.
Вітання з усього світу
Джо Руссо, член американського режисерського дуету братів Руссо, був одним із багатьох голлівудських знаменитостей, які стали свідками підвищення "Рексхема" у класі. Він сидів на трибуні поряд з актором Полом Раддом ("Людина-мураха". — Ред.).
Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем опублікував у Instagram фотографію Рейнольдса та Макелхенні, які тримають трофей Національної ліги, і написав: "Це робить мене дуже щасливим. Яка історія та яке досягнення".
Принц Уельський, який є президентом Футбольної Асоціації, також похвалив клуб після перемоги над "Борхемом Вуд" з рахунком 3:1.
"Вітаємо Wrexham AFC! Клуб з такою дивовижною історією, який з нетерпінням чекає на захоплююче майбутнє у Футбольній лізі. Пишаємося Уельсом", — написав він.
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