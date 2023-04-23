Бекхем та Рейнольдс прийшли на матч ФК Рексхем — які ще супергерої Marvel були на трибуні

Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні з кубком. Фото: Reuters/Ed Sykes

Британський футбол насолоджується новим дивом. Скромний "Рексхем" зумів підвищитись у класі завдяки ефективному управлінню голлівудських знаменитостей.

Зірки кіно Раян Рейнольдс, Джо Руссо та Пол Радд раділи на трибунах стадіону разом із тисячами простих уболівальників, повідомляє Guardian.

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Валлійський футбольний клуб "Рексхем" підвищився у класі та пробився до Ліги 2 після виступів у Національній лізі. Команда з однойменного міста візьме участь у четвертому з головних футбольних чемпіонатів Англії (Прем'єр-ліга, Чемпіоншип, Ліга 1, потім Ліга 2. — Ред.). "Рексхем" не міг підвищитися у класі 15 років.

Все змінилося після того, як клуб купили голлівудські актори Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні (відомий за серіалом "У Філадельфії завжди сонячно". — Ред.). Зірки кіно врятували клуб від ліквідації, вклали гроші у його оновлення та допомогли відродити футбольні традиції "Рексхема".

"Я весь пахну шампанським, пивом і травою. Я все ще десь між хихиканням і риданнями. Це місто і цей вид спорту — одна з найромантичніших речей на Землі. Дякую, "Рексхем", — написав Раян Рейнольдс.

Раян Рейнольдс на матчі "Рексхему". Фото: Reuters/Ed Sykes

У документальному фільму Disney+ зірка "Дедпула" Рейнольдс та його колега Роб Макелхенні показали, як взяли на себе керування та спробували перетворити валлійську команду на успішний проєкт.

Раян Рейнольдс і Роб Макелхенні на трибуні. Фото: Reuters/Ed Sykes

Вітання з усього світу

Джо Руссо, член американського режисерського дуету братів Руссо, був одним із багатьох голлівудських знаменитостей, які стали свідками підвищення "Рексхема" у класі. Він сидів на трибуні поряд з актором Полом Раддом ("Людина-мураха". — Ред.).

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем опублікував у Instagram фотографію Рейнольдса та Макелхенні, які тримають трофей Національної ліги, і написав: "Це робить мене дуже щасливим. Яка історія та яке досягнення".

Принц Уельський, який є президентом Футбольної Асоціації, також похвалив клуб після перемоги над "Борхемом Вуд" з рахунком 3:1.

"Вітаємо Wrexham AFC! Клуб з такою дивовижною історією, який з нетерпінням чекає на захоплююче майбутнє у Футбольній лізі. Пишаємося Уельсом", — написав він.

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