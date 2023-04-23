Бекхэм и Рейнольдс пришли на матч ФК Рексхем — какие еще супергерои Marvel были на трибуне

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни с кубком. Фото: Reuters/Ed Sykes

Британский футбол наслаждается новым чудом. Скромный "Рексхэм" сумел повыситься в классе благодаря эффективному управлению голливудских знаменитостей.

Звезды кино Райан Рейнольдс, Джо Руссо и Пол Радд радовались на трибунах стадиона вместе с тысячами простых болельщиков, сообщает Guardian.

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Валлийский футбольный клуб "Рексхэм" повысился в классе и пробился в Лигу 2 после выступлений в Национальной лиге. Команда из одноименного города примет участие в четвертом из главных футбольных чемпионатов Англии (Премьер-лига, Чемпионшип, Лига 1, затем Лига 2 — Ред.). "Рексхэм" не мог повыситься в классе 15 лет.

Все изменилось после того, как клуб купили голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни (известен по сериалу "В Филадельфии всегда солнечно" — Ред.). Звезды кино спасли клуб от ликвидации, вложили деньги в его обновление и помогли возродить футбольные традиции "Рексхэма".

"Я весь пахну шампанским, пивом и травой. Я все еще где-то между хихиканьем и рыданиями. Этот город и этот вид спорта — одна из самых романтичных вещей на Земле. Спасибо, "Рексхэм", — написал Райан Рейнольдс.

Райан Рейнольдс на матче "Рексхэма". Фото: Reuters/Ed Sykes

В документальном фильме Disney+ звезда "Дэдпула" Рейнольдс и его коллега Роб Макэлхенни показали, как взяли на себя управление и попытались преобразовать валлийскую команду.

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни на трибуне. Фото: Reuters/Ed Sykes

Поздравления со всего мира

Джо Руссо, член американского режиссерского дуэта братьев Руссо, был одним из многих голливудских знаменитостей, которые стали свидетелями повышения "Рексхэма" в классе. Он сидел на трибуне рядом с актером Полом Раддом ("Человек-муравей" — Ред.).

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram фотографию Рейнольдса и МакЭлхенни, держащих трофей Национальной лиги, и сказал: "Это делает меня очень счастливым. Какая история и какое достижение".

Принц Уэльский, который является президентом Футбольной Ассоциации, также похвалил клуб после победы над "Борхэм Вуд" со счетом 3:1.

"Поздравляем Wrexham AFC! Клуб с такой удивительной историей, который с нетерпением ждет захватывающего будущего в Футбольной лиге. Гордимся Уэльсом", — написал он.

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