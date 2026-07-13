Беленюк підтримав Ломаченка перед поверненням на ринг

Василь Ломаченко та Жан Беленюк. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Український спортсмен Василь Ломаченко через рік після завершення кар'єри у боксі повертається на ринг. Він має намір не просто провести кілька поєдинків, а й поборотися за чемпіонські пояси. Перший поєдинок може відбутися вже у 2026 році.

Жан Беленюк прокоментував перспективи Василя Ломаченка, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на VRinge.

Хронічна травма спини змусила Василя Ломаченка попрощатися з боксом у 2025 році. Однак успішна реабілітація дала 28-річному спортсмену другий шанс і надію на нові титули. Український боксер вже найближчим часом розпочне підготовку до наступного поєдинку. Однак не всі співвітчизники підтримали рішення олімпійського чемпіона.

Як Беленюк оцінив шанси Ломаченка

Український спортсмен і депутат не виключає, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях зможе поборотися за титули. За словами Жана Беленюка, багато чого залежатиме від суперників Василя Ломаченка. Якщо українця виставлять у поєдинок з об’єднаним чемпіоном, це буде хороший шанс відібрати пояси.

"Але якщо чотири пояси будуть у чотирьох різних суперників, то це зовсім інше завдання. Тоді Василю доведеться збирати ці пояси кілька років, а він уже у солідному віці", — розповів Беленюк.

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