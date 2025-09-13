Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Беленюк показав, як готується до дебюту в октагоні

Беленюк показав, як готується до дебюту в октагоні

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:38
Жан Беленюк натякнув на дебют в октагоні
Жан Беленюк як телеведучий. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк здивував підписників несподіваними кадрами зі спортзалу. Спортсмен, який завершив кар'єру після Олімпіади-2024, вийшов на тренування вже не в борцівському стилі.

На своїй сторінці в Instagram він виклав сторіс, де працює на лапах у боксерських рукавичках.

Реклама
Читайте також:

Для багатьох шанувальників це стало несподіваним, адже раніше Жан Беленюк лише побіжно згадував інтерес до нових видів спорту. Раніше олімпійський чемпіон говорив про те, що розглядає для себе настільний теніс як варіант продовження спортивної активності. Але тепер увагу привернула саме боксерська підготовка, яка може вказувати на нові амбіції.

Жан Беленюк
Жан Беленюк під час тренування. Кадр із відео

Що Беленюк приготував уболівальникам

Фанати одразу почали обговорювати, в якому напрямку планує розвиватися олімпійський чемпіон. Частина вболівальників упевнена, що це просто елемент тренування, інші ж припускають, що Беленюк готується спробувати сили в змішаних єдиноборствах.

"Скоро в октагон виходити, тому тренуюся. Поки почуваюся", — написав Беленюк.

Нагадаємо, легендарний чемпіон застеріг Олександра Усика від небезпеки, яка може чекати на українця в найближчому майбутньому.

Британець Тайсон Ф'юрі здивував прогнозом на бій Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда, який відбудеться в ніч на 14 вересня.

спорт ММА Жан Беленюк бокс UFC греко-римська боротьба
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації