Жан Беленюк натякнув на дебют в октагоні

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк здивував підписників несподіваними кадрами зі спортзалу. Спортсмен, який завершив кар'єру після Олімпіади-2024, вийшов на тренування вже не в борцівському стилі.

На своїй сторінці в Instagram він виклав сторіс, де працює на лапах у боксерських рукавичках.

Для багатьох шанувальників це стало несподіваним, адже раніше Жан Беленюк лише побіжно згадував інтерес до нових видів спорту. Раніше олімпійський чемпіон говорив про те, що розглядає для себе настільний теніс як варіант продовження спортивної активності. Але тепер увагу привернула саме боксерська підготовка, яка може вказувати на нові амбіції.

Що Беленюк приготував уболівальникам

Фанати одразу почали обговорювати, в якому напрямку планує розвиватися олімпійський чемпіон. Частина вболівальників упевнена, що це просто елемент тренування, інші ж припускають, що Беленюк готується спробувати сили в змішаних єдиноборствах.

"Скоро в октагон виходити, тому тренуюся. Поки почуваюся", — написав Беленюк.

