Тайсон Ф'юрі назвав аутсайдера в парі Канело — Кроуфорд

Тайсон Ф'юрі назвав аутсайдера в парі Канело — Кроуфорд

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 16:01
Ф'юрі вибрав фаворита в поєдинку Канело та Кроуфорда
Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд під час битви поглядів. Фото: instagram.com/canelo/

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не залишився осторонь головної події осені у світі боксу. Уже 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікуваний поєдинок між Саулем "Канело" Альваресом та Теренсом Кроуфордом. На кону — титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

Ф'юрі зазначив, що майбутня зустріч - це справжній подарунок для любителів боксу, повідомляє London Evening Standard.

Читайте також:

Тайсон Ф'юрі підкреслив, що бій стане не просто спортивною подією, а зіткненням двох великих імен, які вже вписали себе в історію. При цьому британець звернув увагу на вагові нюанси. На його думку, результат багато в чому залежить від того, в якому дивізіоні пройде поєдинок. У другому середньому Альварес виглядає більш переконливо, а ось у напівсередньому Кроуфорд був би ближчим до успіху.

Сауль Альварес
Сауль Альварес перед боєм. Фото: instagram.com/canelo/

На кого Тайсон зробив ставку

Ф'юрі підкреслив, що незалежно від результату, бій обіцяє стати одним із найбільш видовищних у 2025 році. Обидва боксери вирізняються не тільки майстерністю, а й характером, і саме це надає інтриги прийдешньому протистоянню.

"Це дуже складний бій, різні вагові категорії. У якій вазі він відбудеться? Не знаю. У другому середньому дивізіоні я б сказав — Канело, у напівсередньому — Кроуфорд. Тому я виберу Канело. Думаю, це фантастичний бій для боксу. Це зустріч двох найбільших імен у боксі. Два чоловіки, гордість на кону і все для боротьби", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Бій Сауль Альвареса та Теренса Кроуфорда пройде в ніч з 13 на 14 вересня 2025 року.

Нагадаємо, колишній чемпіон Девід Хей зробив прогноз про майбутнє Олександра Усика в професійному боксі.

Знаменитий легкоатлет Усейн Болт назвав спортсмена, який у майбутньому зможе його перевершити.

спорт бокс Тайсон Ф'юрі Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
