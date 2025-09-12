Усейн Болт розповів, що буде з його рекордами у найближчому майбутньому

Усейн Болт розповів, хто поб'є його світовий рекорд
Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт був одним з кращих в своєму виді спорту. Його рекорди в бігу на 100 та 200 метрів досі не побиті.
Болт в інтерв'ю виданню Lequipe розповів, чи хтось із сучасних спринтерів зможе перевершити його досягнення.
Хто перевершить Болта
Болт, який є восьмикратним олімпійським чемпіоном та 11-кратним чемпіоном світу, висловив упевненість, що його світові рекорди залишаться неперевершеними в найближчому майбутньому.
"Таланти є, і нові покоління демонструватимуть дивовижні результати. Але зараз я не бачу нікого, хто міг би побити мої рекорди", — заявив Болт.
За свою кар’єру ямаєць встановив вісім світових рекордів та став єдиним в історії, хто тріумфував на дистанціях 100 і 200 метрів на трьох Олімпіадах поспіль: Пекін-2008, Лондон-2012 і Ріо-2016.
Наразі він утримує світові рекорди на 100 м (9,58 с), 200 м (19,19 с) та в естафеті зі збірною Ямайки 4×100 м (36,84 с).
Болт підкреслив, що для побиття рекордів потрібні не лише талант, а й ідеальні умови.
Нагадаємо, раніше Девід Хей заявив, що вище Олександра Усика в історії лише один боксер.
Новозеландський тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер сумнівається в проведенні поєдинку з Олександром Усиком.
Читайте Новини.LIVE!