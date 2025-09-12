Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усейн Болт розповів, хто поб'є його світовий рекорд

Усейн Болт розповів, хто поб'є його світовий рекорд

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:39
Усейн Болт розповів, що буде з його рекордами у найближчому майбутньому
Усейн Болт. Фото: Reuters

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт був одним з кращих в своєму виді спорту. Його рекорди в бігу на 100 та 200 метрів досі не побиті.

Болт в інтерв'ю виданню Lequipe розповів, чи хтось із сучасних спринтерів зможе перевершити його досягнення.

Реклама
Читайте також:
Усэйн Болт
Усейн Болт. Фото: Reuters

Хто перевершить Болта

Болт, який є восьмикратним олімпійським чемпіоном та 11-кратним чемпіоном світу, висловив упевненість, що його світові рекорди залишаться неперевершеними в найближчому майбутньому.

"Таланти є, і нові покоління демонструватимуть дивовижні результати. Але зараз я не бачу нікого, хто міг би побити мої рекорди", — заявив Болт.

За свою кар’єру ямаєць встановив вісім світових рекордів та став єдиним в історії, хто тріумфував на дистанціях 100 і 200 метрів на трьох Олімпіадах поспіль: Пекін-2008, Лондон-2012 і Ріо-2016.

Наразі він утримує світові рекорди на 100 м (9,58 с), 200 м (19,19 с) та в естафеті зі збірною Ямайки 4×100 м (36,84 с).

Болт підкреслив, що для побиття рекордів потрібні не лише талант, а й ідеальні умови.

Нагадаємо, раніше Девід Хей заявив, що вище Олександра Усика в історії лише один боксер.

Новозеландський тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер сумнівається в проведенні поєдинку з Олександром Усиком.

рекорд Легка атлетика Книга рекордів Гіннеса біг Усейн Болт
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації