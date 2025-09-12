Видео
Усэйн Болт рассказал, кто побьет его мировой рекорд

Дата публикации 12 сентября 2025 11:39
Усэйн Болт рассказал, что будет с его рекордами в ближайшем будущем
Усэйн Болт. Фото: Reuters

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт был одним из лучших в своем виде спорта. Его рекорды в беге на 100 и 200 метров до сих пор не побиты.

Болт в интервью изданию Lequipe рассказал, сможет ли кто-то из современных спринтеров превзойти его достижения.

Читайте также:
Усэйн Болт
Усэйн Болт. Фото: Reuters

Кто превзойдет Болта

Болт, который является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, выразил уверенность, что его мировые рекорды останутся непревзойденными в ближайшем будущем.

"Таланты есть, и новые поколения будут демонстрировать удивительные результаты. Но сейчас я не вижу никого, кто мог бы побить мои рекорды", — заявил Болт.

За свою карьеру ямаец установил восемь мировых рекордов и стал единственным в истории, кто торжествовал на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016.

Сейчас он удерживает мировые рекорды на 100 м (9,58 с), 200 м (19,19 с) и в эстафете со сборной Ямайки 4×100 м (36,84 с).

Болт подчеркнул, что для побития рекордов нужны не только талант, но и идеальные условия.

Напомним, ранее Дэвид Хэй заявил, что выше Александра Усика в истории только один боксер.

Новозеландский временный чемпион WBO Джозеф Паркер сомневается в проведении поединка с Александром Усиком.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
