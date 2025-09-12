Усэйн Болт рассказал, что будет с его рекордами в ближайшем будущем

Усэйн Болт рассказал, кто побьет его мировой рекорд
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт был одним из лучших в своем виде спорта. Его рекорды в беге на 100 и 200 метров до сих пор не побиты.
Болт в интервью изданию Lequipe рассказал, сможет ли кто-то из современных спринтеров превзойти его достижения.
Кто превзойдет Болта
Болт, который является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, выразил уверенность, что его мировые рекорды останутся непревзойденными в ближайшем будущем.
"Таланты есть, и новые поколения будут демонстрировать удивительные результаты. Но сейчас я не вижу никого, кто мог бы побить мои рекорды", — заявил Болт.
За свою карьеру ямаец установил восемь мировых рекордов и стал единственным в истории, кто торжествовал на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016.
Сейчас он удерживает мировые рекорды на 100 м (9,58 с), 200 м (19,19 с) и в эстафете со сборной Ямайки 4×100 м (36,84 с).
Болт подчеркнул, что для побития рекордов нужны не только талант, но и идеальные условия.
Напомним, ранее Дэвид Хэй заявил, что выше Александра Усика в истории только один боксер.
Новозеландский временный чемпион WBO Джозеф Паркер сомневается в проведении поединка с Александром Усиком.
Читайте Новини.LIVE!