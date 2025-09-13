Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Главная Спорт Тайсон Фьюри назвал аутсайдера в паре Канело — Кроуфорд

Тайсон Фьюри назвал аутсайдера в паре Канело — Кроуфорд

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 16:01
Фьюри выбрал фаворита в поединке Канело и Кроуфорда
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд во время битвы взглядов. Фото: instagram.com/canelo/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не остался в стороне от главного события осени в мире бокса. Уже 13 сентября в Лас-Вегасе состоится долгожданный поединок между Саулем "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом. На кону — титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Фьюри отметил, что предстоящая встреча — это настоящий подарок для любителей бокса, сообщает London Evening Standard.

Реклама
Читайте также:

Тайсон Фьюри подчеркнул, что бой станет не просто спортивным событием, а столкновением двух больших имен, которые уже вписали себя в историю. При этом британец обратил внимание на весовые нюансы. По его мнению, исход во многом зависит от того, в каком дивизионе пройдет поединок. Во втором среднем Альварес выглядит более убедительно, а вот в полусреднем Кроуфорд был бы ближе к успеху. 

Сауль Альварес
Сауль Альварес перед боем. Фото: instagram.com/canelo/

На кого Тайсон сделал ставку 

Фьюри подчеркнул, что независимо от результата, бой обещает стать одним из самых зрелищных в 2025 году. Оба боксера отличаются не только мастерством, но и характером, и именно это придает интригу грядущему противостоянию.

"Это очень сложный бой, разные весовые категории. В каком весе он состоится? Не знаю. Во втором среднем дивизионе я бы сказал — Канело, в полусреднем — Кроуфорд. Поэтому я выберу Канело. Думаю, это фантастический бой для бокса. Это встреча двух величайших имен в боксе. Два мужчины, гордость на кону и все для борьбы", — заявил Тайсон Фьюри. 

Бой Сауль Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет в ночь с 13 на 14 сентября 2025 года.  

Напомним, бывший чемпион Дэвид Хэй сделал прогноз о будущем Александра Усика в профессиональном боксе. 

Знаменитый легкоатлет Усэйн Болт назвал спортсмена, который в будущем сможет его превзойти. 

спорт бокс Тайсон Фьюри Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации