Фьюри выбрал фаворита в поединке Канело и Кроуфорда

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд во время битвы взглядов. Фото: instagram.com/canelo/

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не остался в стороне от главного события осени в мире бокса. Уже 13 сентября в Лас-Вегасе состоится долгожданный поединок между Саулем "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом. На кону — титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Фьюри отметил, что предстоящая встреча — это настоящий подарок для любителей бокса, сообщает London Evening Standard.

Тайсон Фьюри подчеркнул, что бой станет не просто спортивным событием, а столкновением двух больших имен, которые уже вписали себя в историю. При этом британец обратил внимание на весовые нюансы. По его мнению, исход во многом зависит от того, в каком дивизионе пройдет поединок. Во втором среднем Альварес выглядит более убедительно, а вот в полусреднем Кроуфорд был бы ближе к успеху.

Сауль Альварес перед боем. Фото: instagram.com/canelo/

На кого Тайсон сделал ставку

Фьюри подчеркнул, что независимо от результата, бой обещает стать одним из самых зрелищных в 2025 году. Оба боксера отличаются не только мастерством, но и характером, и именно это придает интригу грядущему противостоянию.

"Это очень сложный бой, разные весовые категории. В каком весе он состоится? Не знаю. Во втором среднем дивизионе я бы сказал — Канело, в полусреднем — Кроуфорд. Поэтому я выберу Канело. Думаю, это фантастический бой для бокса. Это встреча двух величайших имен в боксе. Два мужчины, гордость на кону и все для борьбы", — заявил Тайсон Фьюри.

Бой Сауль Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет в ночь с 13 на 14 сентября 2025 года.

