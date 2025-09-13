Жан Беленюк намекнул на дебют в октагоне

Жан Беленюк в качестве телеведущего. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк удивил подписчиков неожиданными кадрами из спортзала. Спортсмен, завершивший карьеру после Олимпиады-2024, вышел на тренировку уже не в борцовском стиле.

На своей странице в Instagram он выложил сторис, где работает на лапах в боксерских перчатках.

Для многих поклонников это стало неожиданным, ведь раньше Жан Беленюк лишь вскользь упоминал интерес к новым видам спорта. Ранее олимпийский чемпион говорил о том, что рассматривает для себя настольный теннис как вариант продолжения спортивной активности. Но теперь внимание привлекла именно боксерская подготовка, которая может указывать на новые амбиции.

Жан Беленюк во время тренировки. Кадр из видео

Что Беленюк приготовил болельщикам

Фанаты сразу начали обсуждать, в каком направлении планирует развиваться олимпийский чемпион. Часть болельщиков уверена, что это просто элемент тренировки, другие же предполагают, что Беленюк готовится попробовать силы в смешанных единоборствах.

"Скоро в октагон выходить, поэтому тренируюсь. Пока чувствую себя", – написал Беленюк.

