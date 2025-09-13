Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Главная Спорт Беленюк показал, как готовится к дебюту в октагоне

Беленюк показал, как готовится к дебюту в октагоне

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:38
Жан Беленюк намекнул на дебют в октагоне
Жан Беленюк в качестве телеведущего. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк удивил подписчиков неожиданными кадрами из спортзала. Спортсмен, завершивший карьеру после Олимпиады-2024, вышел на тренировку уже не в борцовском стиле.

На своей странице в Instagram он выложил сторис, где работает на лапах в боксерских перчатках.

Реклама
Читайте также:

Для многих поклонников это стало неожиданным, ведь раньше Жан Беленюк лишь вскользь упоминал интерес к новым видам спорта. Ранее олимпийский чемпион говорил о том, что рассматривает для себя настольный теннис как вариант продолжения спортивной активности. Но теперь внимание привлекла именно боксерская подготовка, которая может указывать на новые амбиции. 

Жан Беленюк
Жан Беленюк во время тренировки. Кадр из видео

Что Беленюк приготовил болельщикам

Фанаты сразу начали обсуждать, в каком направлении планирует развиваться олимпийский чемпион. Часть болельщиков уверена, что это просто элемент тренировки, другие же предполагают, что Беленюк готовится попробовать силы в смешанных единоборствах.

"Скоро в октагон выходить, поэтому тренируюсь. Пока чувствую себя", – написал Беленюк. 

Напомним, легендарный чемпион предостерег Александра Усика от опасности, которая может ждать украинца в ближайшем будущем. 

Британец Тайсон Фьюри удивил прогнозом на бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, который состоится в ночь на 14 сентября. 

спорт ММА Жан Беленюк бокс UFC греко-римская борьба
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации