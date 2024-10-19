Жан Беленюк розповів про своє особисте життя та статус відносин

Беленюк розповів про особисте — чи є дівчина у борця-нардепа
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у класичній боротьбі та народний депутат Жан Беленюк завжди був одним із найбільш відкритих спортсменів в Україні. Однак ніколи нічого не було відомо про його особисто життя.
У коментарі "Люкс ФМ" найкращий борець греко-римського стилю в історії незалежної України розповів, чи зайняте його серце.
Зазначимо, що 33-річний Беленюк брав участь на трьох Олімпійських іграх. 2016-го року в Ріо-де-Жанейро він став третім, 2021-го в Токіо виграв "золото", а 2024-го в Парижі завоював золоту медаль.
Чи є дівчина у Беленюка
За словами Беленюка, зараз його серце вільне і він ні з ким не зустрічається. При цьому він відмовився говорити про те, чи були раніше в нього стосунки.
"У цьому плані мені, на жаль, нема чим похвалитися, тому я особливо не коментую своє особисте життя. Я не одружений", — сказав Жан Беленюк.
Цікаво, що раніше у ЗМІ обговорювали можливий роман Беленюка з олімпійською призеркою у дзюдо Дар'єю Білодід, але нардеп та дівчина все спростували.
Нагадаємо, раніше Білодід провела фотосесію у пікантному образі.
Також повідомлялося, що Білодід має намір найближчим часом завершити спортивну кар'єру.
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