Жан Беленюк рассказал о своей личной жизни и статусе отношений

Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион Токио-2020 в классической борьбе и народный депутат Жан Беленюк всегда был одним из наиболее открытых спортсменов в Украине. Однако, никогда ничего не было известно об его лично жизни.

В комментарии "Люкс ФМ" лучший борец греко-римского стиля в истории независимой Украины рассказал, занято ли его сердце.

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Отмети, что 33-летний Беленюк участвовал на трех Олимпийских играх. В 2016-м году в Рио-де-Жанейро он стал третьим, в 2021-м в Токио выиграл "золото", а в 2024-м в Париже завоевал золотую медаль.

Жан Беленюк с олимпийскими медалями. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Есть ли девушка у Беленюка

По словам Беленюка, на текущий момент его сердце свободно и он ни с кем не встречается. При этом он отказался говорить о том, были ли ранее у него отношения.

"В этом плане мне, к сожалению, нечем похвастаться, поэтому я особенно не комментирую свою личную жизнь. Я не женат", — сказал Жан Беленюк.

Интересно, что ранее в СМИ обсуждали возможный роман Беленюка с олимпийской призеркой в дзюдо Дарьей Белодед, но нардеп и девушка все опровергли.

Напомним, ранее Белодед провела фотосессию в пикантном образе.

Также сообщалось, что Белодед намерена в ближайшее время завершить спортивную карьеру.