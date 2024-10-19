Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беленюк рассказал о личном — есть ли девушка у борца-нардепа arrow

Беленюк рассказал о личном — есть ли девушка у борца-нардепа

19 октября 2024 13:07
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жан Беленюк рассказал о своей личной жизни и статусе отношений
Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Олимпийский чемпион Токио-2020 в классической борьбе и народный депутат Жан Беленюк всегда был одним из наиболее открытых спортсменов в Украине. Однако, никогда ничего не было известно об его лично жизни.

В комментарии "Люкс ФМ" лучший борец греко-римского стиля в истории независимой Украины рассказал, занято ли его сердце.

Читайте также:

Отмети, что 33-летний Беленюк участвовал на трех Олимпийских играх. В 2016-м году в Рио-де-Жанейро он стал третьим, в 2021-м в Токио выиграл "золото", а в 2024-м в Париже завоевал золотую медаль.

Жан Беленюк
Жан Беленюк с олимпийскими медалями. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Есть ли девушка у Беленюка

По словам Беленюка, на текущий момент его сердце свободно и он ни с кем не встречается. При этом он отказался говорить о том, были ли ранее у него отношения.

"В этом плане мне, к сожалению, нечем похвастаться, поэтому я особенно не комментирую свою личную жизнь. Я не женат", — сказал Жан Беленюк.

Интересно, что ранее в СМИ обсуждали возможный роман Беленюка с олимпийской призеркой в дзюдо Дарьей Белодед, но нардеп и девушка все опровергли.

Напомним, ранее Белодед провела фотосессию в пикантном образе.

Также сообщалось, что Белодед намерена в ближайшее время завершить спортивную карьеру.

борьба Жан Беленюк нардепы греко-римская борьба отношения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:07 Беленюк рассказал о личном — есть ли девушка у борца-нардепа

13:05 Из-за нехватки денег обокрал знакомую — на Одесчине поймали вора

13:00 В Брянске атаковали завод, производящий детали к ракетным установкам РФ — видео

13:00 Цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток — какие причины

12:58 Попал в розыск, несмотря на отсрочку — известный педагог раскрыл детали скандала

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

12:44 Глава МИД Франции анонсировал передачу Украине самолетов Mirage — известны сроки

12:35 Реал избавится от Лунина и подпишет самого перспективного вратаря Испании

12:29 Забирали во время работы — на Одесчине мобилизовали мастера интернет подключения

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

12:21 На Львовщине внук отобрал у бабушки грибы и довел до депрессии — что решил суд

13:07 Беленюк рассказал о личном — есть ли девушка у борца-нардепа

13:05 Из-за нехватки денег обокрал знакомую — на Одесчине поймали вора

13:00 В Брянске атаковали завод, производящий детали к ракетным установкам РФ — видео

13:00 Цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток — какие причины

12:58 Попал в розыск, несмотря на отсрочку — известный педагог раскрыл детали скандала

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

12:44 Глава МИД Франции анонсировал передачу Украине самолетов Mirage — известны сроки

12:35 Реал избавится от Лунина и подпишет самого перспективного вратаря Испании

12:29 Забирали во время работы — на Одесчине мобилизовали мастера интернет подключения

12:21 На Львовщине внук отобрал у бабушки грибы и довел до депрессии — что решил суд

12:10 Любимое блюдо Ивана Франко — "засипана капуста" от Евгения Клопотенко

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают