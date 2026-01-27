Відео
Головна Спорт Беленюк здивував словами про ситуацію Забарного в ПСЖ

Беленюк здивував словами про ситуацію Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 09:39
Беленюк пояснив скандал Забарного із Сафоновим
Ілля Забарний у "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловився про ситуацію навколо українського захисника Іллі Забарного, який грає в одній команді з російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Подібні випадки стають наслідком загальної тенденції у світовому спорті, де допуск росіян поступово розширюється, заявив Беленюк в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Читайте також:

Український спортсмен та депутат зазначив, що міжнародні федерації все частіше йдуть поетапним шляхом. Спочатку дозволяючи участь юніорів, потім дорослих спортсменів, а після і повноцінне повернення команд. Україна подає протести, проте через роки повномасштабної війни реакція партнерів уже не така жорстка, як раніше.

Илья Забарный
Ілля Забарний працює з м'ячем. Фото: instagram.com/psg/

Випадок "ПСЖ" не став винятком

У цьому контексті ситуація з чемпіонами Франції, на думку Беленюка, виглядає закономірною. Український футболіст опинився перед вибором, який потрібно було ухвалювати одразу, а не розраховувати на майбутні зміни складу або рішень ззовні.

"Якщо гравець уже був у команді, потрібно було визначатися одразу: або ти приймаєш цей виклик, або відмовляєшся від переходу. Нелогічно розраховувати, що хтось піде спеціально заради тебе. Кожен робить свій крок сам і несе за нього відповідальність", — пояснив Беленюк.

Нагадаємо, Девід Бекхем здивував заявою з приводу свого сина, який вирішив піти проти батька.

Стан здоров'я Міхаеля Шумахера трохи покращився, колишній чемпіон Формули-1 більше не прикутий до ліжка.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
