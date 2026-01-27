Беленюк объяснил скандал Забарного с Сафоновым

Илья Забарный в "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высказался о ситуации вокруг украинского защитника Ильи Забарного, который играет в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Подобные случаи становятся следствием общей тенденции в мировом спорте, где допуск россиян постепенно расширяется, заявил Беленюк в интервью "Спорт-Экспресс".

Украинский спортсмен и депутат отметил, что международные федерации все чаще идут по поэтапному пути. Сначала разрешая участие юниоров, затем взрослых спортсменов, а после и полноценное возвращение команд. Украина подает протесты, однако спустя годы полномасштабной войны реакция партнеров уже не такая жесткая, как раньше.

Илья Забарный работает с мячом. Фото: instagram.com/psg/

Случай "ПСЖ" не стал исключением

В этом контексте ситуация с чемпионами Франции, по мнению Беленюка, выглядит закономерной. Украинский футболист оказался перед выбором, который нужно было принимать сразу, а не рассчитывать на будущие изменения состава или решений извне.

"Если игрок уже был в команде, нужно было определяться сразу: либо ты принимаешь этот вызов, либо отказываешься от перехода. Нелогично рассчитывать, что кто-то уйдет специально ради тебя. Каждый делает свой шаг сам и несет за него ответственность", — пояснил Беленюк.

