Беленюк різко висловився про допуск Росії в дзюдо

Спортсмен та депутат Жан Беленюк. Фото: УНІАН

Олімпійський чемпіон та депутат Жан Беленюк відреагував на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів під національним прапором. За його словами, такий крок повністю ігнорує контекст війни та щоденні обстріли українських міст.

Беленюк у своєму Telegram-каналі зазначив, що повернення символіки держави-агресора робить позицію федерації максимально суперечливою.

Олімпійський чемпіон підкреслив, що аргументи IJF про "єдність" не мають відношення до реальності. На його погляд, неможливо говорити про нейтральність спорту, коли одна країна завдає ударів по мирних жителях, а інша захищається. Він нагадав, що українці щодня живуть під сиренами, і рішення щодо росіян сприймається як ігнорування цього факту.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Фото: УНІАН

Також Беленюк зазначив, що повернення російських атлетів під прапором ставить під сумнів чесність усього процесу. Він вважає, що федерація віддала перевагу зручності спортивних процедур перед людськими життями та принципами. За його словами, дзюдо — вид спорту, який має бути заснований на честі та повазі, а нинішнє рішення цим цінностям не відповідає.

Насамкінець український спортсмен заявив, що допуск російської символіки завдає морального удару по тих, хто щодня стикається з наслідками війни. Він наголосив, що подібні рішення не можуть сприйматися як нейтральні й не повинні обходити стороною відповідальність. За його словами, спорт не може бути мостом, якщо одна зі сторін руйнує чужі міста.

У своїй реакції Беленюк зазначив, що федерація ігнорує реальність війни й робить вибір не на користь справедливості. Він додав, що спроби представити рішення як "нейтральне" позбавлені сенсу, адже українці продовжують жити під обстрілами. Беленюк наголосив, що честь має бути на боці тих, хто захищає життя, а не тих, чиї символи повертають на арену всупереч агресії.

