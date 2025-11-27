Видео
Беленюк сделал заявление о допуске россиян к турнирам по дзюдо

Дата публикации 27 ноября 2025 14:31
Беленюк резко высказался о допуске России в дзюдо
Спортсмен и депутат Жан Беленюк. Фото: УНИАН

Олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк отреагировал на решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом. По его словам, подобный шаг полностью игнорирует контекст войны и ежедневные обстрелы украинских городов.

Беленюк в своем Telegram-канале отметил, что возвращение символики государства-агрессора делает позицию федерации максимально противоречивой.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что аргументы IJF о "единстве" не имеют отношения к реальности. На его взгляд, невозможно говорить о нейтральности спорта, когда одна страна наносит удары по мирным жителям, а другая защищается. Он напомнил, что украинцы ежедневно живут под сиренами, и решение по россиянам воспринимается как игнорирование этого факта.

Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк. Фото: УНИАН

Также Беленюк отметил, что возвращение российских атлетов под флагом ставит под сомнение честность всего процесса. Он считает, что федерация предпочла удобство спортивных процедур человеческим жизням и принципам. По его словам, дзюдо — вид спорта, который должен быть основан на чести и уважении, а нынешнее решение этим ценностям не соответствует.

Беленюк осудил решения IJF

В заключение украинский спортсмен заявил, что допуск российской символики наносит моральный удар по тем, кто ежедневно сталкивается с последствиями войны. Он подчеркнул, что подобные решения не могут восприниматься как нейтральные и не должны обходить стороной ответственность. По его словам, спорт не может быть мостом, если одна из сторон разрушает чужие города.

В своей реакции Беленюк отметил, что федерация игнорирует реальность войны и делает выбор не в пользу справедливости. Он добавил, что попытки представить решение как "нейтральное" лишены смысла, ведь украинцы продолжают жить под обстрелами. Беленюк подчеркнул, что честь должна быть на стороне тех, кто защищает жизнь, а не тех, чьи символы возвращают на арену вопреки агрессии.

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
