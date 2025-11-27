Беленюк резко высказался о допуске России в дзюдо

Беленюк сделал заявление о допуске россиян к турнирам по дзюдо
Олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк отреагировал на решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом. По его словам, подобный шаг полностью игнорирует контекст войны и ежедневные обстрелы украинских городов.
Беленюк в своем Telegram-канале отметил, что возвращение символики государства-агрессора делает позицию федерации максимально противоречивой.
Олимпийский чемпион подчеркнул, что аргументы IJF о "единстве" не имеют отношения к реальности. На его взгляд, невозможно говорить о нейтральности спорта, когда одна страна наносит удары по мирным жителям, а другая защищается. Он напомнил, что украинцы ежедневно живут под сиренами, и решение по россиянам воспринимается как игнорирование этого факта.
Также Беленюк отметил, что возвращение российских атлетов под флагом ставит под сомнение честность всего процесса. Он считает, что федерация предпочла удобство спортивных процедур человеческим жизням и принципам. По его словам, дзюдо — вид спорта, который должен быть основан на чести и уважении, а нынешнее решение этим ценностям не соответствует.
В заключение украинский спортсмен заявил, что допуск российской символики наносит моральный удар по тем, кто ежедневно сталкивается с последствиями войны. Он подчеркнул, что подобные решения не могут восприниматься как нейтральные и не должны обходить стороной ответственность. По его словам, спорт не может быть мостом, если одна из сторон разрушает чужие города.
В своей реакции Беленюк отметил, что федерация игнорирует реальность войны и делает выбор не в пользу справедливости. Он добавил, что попытки представить решение как "нейтральное" лишены смысла, ведь украинцы продолжают жить под обстрелами. Беленюк подчеркнул, что честь должна быть на стороне тех, кто защищает жизнь, а не тех, чьи символы возвращают на арену вопреки агрессии.
