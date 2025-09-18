Алла Белінська здобула золото чемпіонату світу з боротьби у Загребі

Алла Белінська. Фото: UWW

У Загребі, Хорватія, жіноча збірна України з боротьби успішно виграла вже другу медаль чемпіонату світу. Цього разу це медаль найвищої проби.

Першу золоту медаль виграла Алла Белінська, повідомило "Суспільне".

Золота медаль у Белінської

Белінська у ваговій категорії до 72 кг впевнено пройшла турнірну сітку. У 1/8 фіналу вона здолала хорватку Вероніку Вільк, у чвертьфіналі перемогла бронзову призерку чемпіонату Європи-2024 Полен Лекарпентьє (4:2), а у півфіналі розібралася з киргизстанкою Нурзат Нуртаєвою (11:6).

У вирішальному поєдинку українка зустрілася з туркенею Несрін Баш, яку раніше перемагала на чемпіонаті Європи-2025 з рахунком 5:0. У фіналі чемпіонату світу Белінська знову домінувала, достроково завершивши сутичку з результатом 6:0.

Перемога на ЧС-2025 стала першою в кар’єрі Белінської. До цього українка не піднімалася на п’єдестал світових першостей: у 2022 році вона поступилася у втішній сутичці.

Белінська також стала першою українською борчинею за сім років, яка здобула золоту медаль чемпіонатів світу. Востаннє це вдавалося Аллі Черкасовій у 2018 році (до 68 кг).

