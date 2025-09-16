Марія Винник принесла Україні першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Марія Винник проти суперниці з Угорщини. Фото: UWW

У Загребі, Хорватія, проходить чемпіонат світу з боротьби. Збірна України вже виграла одну медаль.

Авторкою медалі стала талановита Марія Винник, повідомили в НОК України.

Марія Винник зайшла за спину суперниці з Угорщини. Фото: UWW

Перша медаль Винник

Українська борчиня Винник стала срібною призеркою чемпіонату світу у ваговій категорії до 59 кг. 22-річна Марія дійшла до фіналу, де поступилася японці Сакурі Оніші.

На шляху до нагороди Винник перемогла віцечемпіонку Європи-2023 Еріку Богнар з Угорщини (10:0), бронзову призерку ЧС-2023 Отелі Хоє з Норвегії (11:0) та канадку Лоуренс Боурегар (10:5).

У фіналі українка програла Оніші, яка є чемпіонкою Азії, з рахунком 8:17.

Це перша медаль Винник на дорослому чемпіонаті світу. Раніше вона здобувала нагороди на молодіжних турнірах.

За результатами змагального дня Україна забезпечила собі поєдинок за бронзу, куди вийшла Анастасія Алпєєва (76 кг). Ірина Коляденко (65 кг) боротиметься за вихід у "бронзовий" фінал через втішні сутички. Обидва поєдинки за участю українок відбудуться у середу, 17 вересня.

