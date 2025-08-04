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Головна Спорт Збірна України з боротьби стала першою на престижному турнірі

Збірна України з боротьби стала першою на престижному турнірі

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 23:25
Україна здобула 15 медалей і перемогла в командному заліку відомого турніру
Збірна України з вільної боротьби. Фото: Міністерство молоді та спорту України

У Варшаві, Польща, пройшов 34-й меморіал Вацлава Зіолковського з вільної боротьби. Турнір, де українці виграли 15 медалей, проходив 2-3 серпня.

Збірна України з вільної боротьби тріумфально виступила на турнірі, повідомило Міністерство молоді та спорту України.

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Виступ збірної України

Українські борці вільного стилю завоювали 15 медалей: одну золоту, шість срібних та вісім бронзових, посівши перше місце в командному заліку.

Єдину золоту медаль збірній України приніс Каміль Керимов, який став переможцем у вазі до 61 кг.

Срібні медалі: Олексій Борута (70 кг); Микита Моргун (74 кг); Василь Михайлов (79 кг); Іван Чорногуз (92 кг); Давид Мчедлідзе (97 кг); Володимир Кочанов (125 кг).

Бронзові медалі: Владислав Абрамов (57 кг); Андрій Джелеп (61 кг); Андрій Білейчук (65 кг); Микита Гончаров (65 кг); Василь Шуптар (70 кг); Олександр Мамрош (86 кг); Денис Биков (86 кг); Іван Примаченко (97 кг).

Меморіал Зіолковського, один із найпрестижніших турнірів із вільної боротьби, є ключовим етапом підготовки до вересневого чемпіонату світу-2025 у Загребі.

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Польща медалі боротьба вільна боротьба збірна України з боротьби
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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