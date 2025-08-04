Украина завоевала 15 медалей и победила в командном зачете известного турнира

Сборная Украины по вольной борьбе. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

В Варшаве, Польша, прошел 34-й мемориал Вацлава Зиолковского по вольной борьбе. Турнир, где украинцы выиграли 15 медалей, проходил 2-3 августа.

Сборная Украины по вольной борьбе триумфально выступила на турнире, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

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Украинские борцы вольного стиля завоевали 15 медалей: одну золотую, шесть серебряных и восемь бронзовых, заняв первое место в командном зачете.

Единственную золотую медаль сборной Украины принес Камиль Керимов, который стал победителем в весе до 61 кг.

Серебряные медали: Алексей Борута (70 кг); Никита Моргун (74 кг); Василий Михайлов (79 кг); Иван Черногуз (92 кг); Давид Мчедлидзе (97 кг); Владимир Кочанов (125 кг).

Бронзовые медали: Владислав Абрамов (57 кг); Андрей Джелеп (61 кг); Андрей Билейчук (65 кг); Никита Гончаров (65 кг); Василий Шуптар (70 кг); Александр Мамрош (86 кг); Денис Быков (86 кг); Иван Примаченко (97 кг).

Мемориал Зиолковского, один из самых престижных турниров по вольной борьбе, является ключевым этапом подготовки к сентябрьскому чемпионату мира-2025 в Загребе.

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