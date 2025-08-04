Украина завоевала 15 медалей и победила в командном зачете известного турнира

Сборная Украины по борьбе стала первой на престижном турнире
В Варшаве, Польша, прошел 34-й мемориал Вацлава Зиолковского по вольной борьбе. Турнир, где украинцы выиграли 15 медалей, проходил 2-3 августа.
Сборная Украины по вольной борьбе триумфально выступила на турнире, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
Выступление сборной Украины
Украинские борцы вольного стиля завоевали 15 медалей: одну золотую, шесть серебряных и восемь бронзовых, заняв первое место в командном зачете.
Единственную золотую медаль сборной Украины принес Камиль Керимов, который стал победителем в весе до 61 кг.
Серебряные медали: Алексей Борута (70 кг); Никита Моргун (74 кг); Василий Михайлов (79 кг); Иван Черногуз (92 кг); Давид Мчедлидзе (97 кг); Владимир Кочанов (125 кг).
Бронзовые медали: Владислав Абрамов (57 кг); Андрей Джелеп (61 кг); Андрей Билейчук (65 кг); Никита Гончаров (65 кг); Василий Шуптар (70 кг); Александр Мамрош (86 кг); Денис Быков (86 кг); Иван Примаченко (97 кг).
Мемориал Зиолковского, один из самых престижных турниров по вольной борьбе, является ключевым этапом подготовки к сентябрьскому чемпионату мира-2025 в Загребе.
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