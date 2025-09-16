Видео
Україна
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Дата публикации 16 сентября 2025 22:58
Мария Винник принесла Украине первую медаль на чемпионате мира по борьбе
Мария Винник против соперницы из Венгрии. Фото: UWW

В Загребе, Хорватия проходит чемпионат мира по борьбе. Сборная Украины уже выиграла одну медаль.

Автором медали стала талантливая Мария Винник, сообщили в НОК Украины.

Мария Винник
Мария Винник зашла за спину сопернице из Венгрии. Фото: UWW

Первая медаль Винник

Украинская борчиха Винник стала серебряным призером чемпионата мира в весовой категории до 59 кг. 22-летняя Мария дошла до финала, где уступила японке Сакуре Ониши.

На пути к награде Винник победила вице-чемпионку Европы-2023 Эрику Богнар из Венгрии (10:0), бронзового призера ЧМ-2023 Отели Хое из Норвегии (11:0) и канадку Лоуренс Боурегар (10:5).

В финале украинка проиграла Онише, которая является чемпионкой Азии, со счетом 8:17.

Это первая медаль Винник на взрослом чемпионате мира. Ранее она завоевывала награды на молодежных турнирах.

По результатам соревновательного дня Украина обеспечила себе поединок за бронзу, куда вышла Анастасия Алпеева (76 кг). Ирина Коляденко (65 кг) будет бороться за выход в "бронзовый" финал через утешительные схватки. Оба поединка с участием украинок состоятся в среду, 17 сентября.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
