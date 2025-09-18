Видео
Главная Спорт Белинская добыла для Украины первое золото на ЧМ-2025 по борьбе

Белинская добыла для Украины первое золото на ЧМ-2025 по борьбе

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:31
Алла Белинская завоевала золото чемпионата мира по борьбе в Загребе
Алла Белинская. Фото: UWW

В Загребе, Хорватия, женская сборная Украины по борьбе успешно выиграла уже вторую медаль чемпионата мира. На этот раз это медаль высшей пробы.

Первую золотую медаль выиграла Алла Белинская, сообщило "Суспільне".

Алла Белинская
Алла Белинская. Фото: UWW

Золотая медаль у Белинской

Белинская в весовой категории до 72 кг уверенно прошла турнирную сетку. В 1/8 финала она одолела хорватку Веронику Вильк, в четвертьфинале победила бронзового призера чемпионата Европы-2024 Полен Лекарпентье (4:2), а в полуфинале разобралась с киргизстанкой Нурзат Нуртаевой (11:6).

В решающем поединке украинка встретилась с турчанкой Несрин Баш, которую ранее побеждала на чемпионате Европы-2025 со счетом 5:0. В финале чемпионата мира Белинская снова доминировала, досрочно завершив схватку с результатом 6:0.

Победа на ЧМ-2025 стала первой в карьере Белинской. До этого украинка не поднималась на пьедестал мировых первенств: в 2022 году она уступила в утешительной схватке.

Белинская также стала первой украинской борчихой за семь лет, которая получила золотую медаль чемпионатов мира. Последний раз это удавалось Алле Черкасовой в 2018 году (до 68 кг).

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
