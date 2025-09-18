Алла Белинская завоевала золото чемпионата мира по борьбе в Загребе

Алла Белинская. Фото: UWW

В Загребе, Хорватия, женская сборная Украины по борьбе успешно выиграла уже вторую медаль чемпионата мира. На этот раз это медаль высшей пробы.

Первую золотую медаль выиграла Алла Белинская, сообщило "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Алла Белинская. Фото: UWW

Золотая медаль у Белинской

Белинская в весовой категории до 72 кг уверенно прошла турнирную сетку. В 1/8 финала она одолела хорватку Веронику Вильк, в четвертьфинале победила бронзового призера чемпионата Европы-2024 Полен Лекарпентье (4:2), а в полуфинале разобралась с киргизстанкой Нурзат Нуртаевой (11:6).

В решающем поединке украинка встретилась с турчанкой Несрин Баш, которую ранее побеждала на чемпионате Европы-2025 со счетом 5:0. В финале чемпионата мира Белинская снова доминировала, досрочно завершив схватку с результатом 6:0.

Победа на ЧМ-2025 стала первой в карьере Белинской. До этого украинка не поднималась на пьедестал мировых первенств: в 2022 году она уступила в утешительной схватке.

Белинская также стала первой украинской борчихой за семь лет, которая получила золотую медаль чемпионатов мира. Последний раз это удавалось Алле Черкасовой в 2018 году (до 68 кг).

Напомним, ранее известный телеэксперт предложил УАФ замену Сергею Реброву.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о травме своего футболиста.