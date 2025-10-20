Відео
Беллінгем готовий змінити клуб — що відомо

Беллінгем готовий змінити клуб — що відомо

Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:10
Беллінгем може повернутися в англійську Прем'єр-лігу
Джоб Беллінгем у молодіжній збірній Англії. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Півзахисник молодіжної збірної Англії та дортмундської "Боруссії" Джоб Беллінгем незадоволений своїм становищем у німецькій команді. Він хоче покинути нинішній клуб і повернутися в Англію.

Керівництво "Боруссії" не збирається утримувати гравця, повідомляє Bild.

Читайте також:

"Боруссії" не вийшло повторити вдалий випадок із Джудом Беллінгемом, який у Дортмунді став одним із найкращих молодих гравців світу і був проданий за великі гроші в топклуб. Молодший брат зірки "Реала", Джоб, так і не зумів стати лідером "джмелів".

Що не так із Джобом Беллінгемом

Вихованець "Бірмінгема" переїхав до Дортмунда влітку цього року за 22 млн євро. Керівництво німецького клубу розраховувало, що він зуміє стати провідним футболістом команди, проте 20-річний півзахисник не зумів завоювати місце в основному складі.

Джоб Беллингем
Джоб Беллінгем у "Боруссії". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Беллінгему не подобається, що доводиться конкурувати з іншими футболістами. Через нестачу практики у Джоба виник конфлікт зі спортивним директором "Боруссії" Себастьяном Келем та головним тренером Ніко Ковачем. Родина Беллінгема радить йому змінити команду.

"Боруссія" готова віддати гравця в оренду. У послугах Джоба зацікавлені кілька англійських команд. Трансфер може відбутися під час зимового вікна.

Нагадаємо, легендарний футболіст назвав кандидатів на посаду нового головного тренера київського "Динамо".

Відомий у минулому футболіст Артем Мілевський здивував одкровенням про свою кар'єру.

спорт футбол Футбол трансфери Боруссія Дортмунд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
