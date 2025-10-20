Беллингем может вернуться в английскую Премьер-лигу

Беллингем готов сменить клуб — что известно
Полузащитник молодежной сборной Англии и дортмундской "Боруссии" Джоб Беллингем недоволен своим положением в немецкой команде. Он хочет покинуть нынешний клуб и вернуться в Англию.
Руководство "Боруссии" не собирается удерживать игрока, сообщает Bild.
"Боруссии" не получилось повторить удачный случай с Джудом Беллингемом, который в Дортмунде стал одним из лучших молодых игроков мира и был продан за большие деньги в топ-клуб. Младший брат звезды "Реала", Джоб, так и не сумел стать лидером "шмелей".
Что не так с Джобом Беллингемом
Воспитанник "Бирмингема" переехал в Дортмунд летом этого года за 22 млн евро. Руководство немецкого клуба рассчитывало, что он сумеет стать ведущим футболистом команды, однако 20-летний полузащитник не сумел завоевать место в основном составе.
Беллингему не нравится, что приходится конкурировать с другими футболистами. Из-за недостатка практики у Джоба возник конфликт со спортивным директором "Боруссии" Себастьяном Келем и главным тренером Нико Ковачем. Семья Беллингема советует ему сменить команду.
"Боруссия" готова отдать игрока в аренду. В услугах Джоба заинтересованы несколько английских команд. Трансфер может состояться во время зимнего окна.
Напомним, легендарный футболист назвал кандидатов на пост нового главного тренера киевского "Динамо".
Известный в прошлом футболист Артем Милевский удивил откровением о своей карьере.
Читайте Новини.LIVE!