Беллингем готов сменить клуб — что известно

Дата публикации 20 октября 2025 10:10
обновлено: 10:09
Беллингем может вернуться в английскую Премьер-лигу
Джоб Беллингем в молодежной сборной Англии. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Полузащитник молодежной сборной Англии и дортмундской "Боруссии" Джоб Беллингем недоволен своим положением в немецкой команде. Он хочет покинуть нынешний клуб и вернуться в Англию

Руководство "Боруссии" не собирается удерживать игрока, сообщает Bild

"Боруссии" не получилось повторить удачный случай с Джудом Беллингемом, который в Дортмунде стал одним из лучших молодых игроков мира и был продан за большие деньги в топ-клуб. Младший брат звезды "Реала", Джоб, так и не сумел стать лидером "шмелей". 

Что не так с Джобом Беллингемом 

Воспитанник "Бирмингема" переехал в Дортмунд летом этого года за 22 млн евро. Руководство немецкого клуба рассчитывало, что он сумеет стать ведущим футболистом команды, однако 20-летний полузащитник не сумел завоевать место в основном составе. 

Джоб Беллингем
Джоб Беллингем в "Боруссии". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Беллингему не нравится, что приходится конкурировать с другими футболистами. Из-за недостатка практики у Джоба возник конфликт со спортивным директором "Боруссии" Себастьяном Келем и главным тренером Нико Ковачем. Семья Беллингема советует ему сменить команду. 

"Боруссия" готова отдать игрока в аренду. В услугах Джоба заинтересованы несколько английских команд. Трансфер может состояться во время зимнего окна. 

Напомним, легендарный футболист назвал кандидатов на пост нового главного тренера киевского "Динамо". 

Известный в прошлом футболист Артем Милевский удивил откровением о своей карьере. 

