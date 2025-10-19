Манчестер Юнайтед сенсационно победил Ливерпуль на Энфилде

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

В Английской премьер-лиге прошли матчи восьмого тура. В центральном событии "Ливерпуль" принимал на "Энфилде" "Манчестер Юнайтед".

Матч легендарных брендов завершился неожиданным результатом, сообщил портал Новини.LIVE.

Неожиданность на "Энфилде"

Матч начался неожиданно для "Ливерпуля". На 2-й минуте Диалло разогнал атаку правым флангом, отдал на Мбемо, и тот пробил Мамардашвили — 0:1.

"Ливерпуль" ответил на 31-й минуте, когда Гакпо попал в штангу. Позже и "МЮ" пробили в каркас ворот — постарался Фернандеш.

Во втором тайме "Ливерпуль" усилил давление. Гакпо снова попал в штангу, а на 78-й Кьеза прострелил, и голландец сравнял — 1:1.

Победный гол "МЮ" забил на 84-й минуте, когда Фернандеш навесил, а Магуайр головой забил — 1:2.

Для "Ливерпуля" это третье поражение подряд после "Кристал Пэлес" (1:2), "Галатасарая" (0:1) и "Челси" (1:2). В 9-м туре они сыграют с "Брентфордом" на выезде, а "Юнайтед" примет "Брайтон".

"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2

Голы: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магуайр, 84

