Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль на Енфілді

Матч "Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

В Англійській прем'єр-лізі пройшли матчі восьмого туру. В центральній події "Ліверпуль" приймав на "Енфілді" "Манчестер Юнайтед".

Матч легендарних брендів завершився несподіваним результатом, повідомив портал Новини.LIVE.

Несподіванка на "Енфілді"

Матч почався несподівано для "Ліверпуля". На 2-й хвилині Діалло розігнав атаку правим флангом, віддав на Мбемо, і той пробив Мамардашвілі — 0:1.

"Ліверпуль" відповів на 31-й хвилині, коли Гакпо влучив у стійку. Пізніше й "МЮ" пробили в каркас воріт — постарався Фернандеш.

У другому таймі "Ліверпуль" посилив тиск. Гакпо знову влучив у стійку, а на 78-й К’єза прострілив, і нідерландець зрівняв — 1:1.

Переможний гол "МЮ" забив на 84-й хвилині, коли Фернандеш навісив, а Магвайр головою забив — 1:2.

Для "Ліверпуля" це третя поразка поспіль після "Крістал Пелес" (1:2), "Галатасарая" (0:1) та "Челсі" (1:2). У 9-му турі вони зіграють із "Брентфордом" на виїзді, а "Юнайтед" прийме "Брайтон".

"Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2

Голи: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магвайр, 84

