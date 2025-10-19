Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль на Енфілді

Кризовий Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Ліверпуля
В Англійській прем'єр-лізі пройшли матчі восьмого туру. В центральній події "Ліверпуль" приймав на "Енфілді" "Манчестер Юнайтед".
Матч легендарних брендів завершився несподіваним результатом, повідомив портал Новини.LIVE.
Несподіванка на "Енфілді"
Матч почався несподівано для "Ліверпуля". На 2-й хвилині Діалло розігнав атаку правим флангом, віддав на Мбемо, і той пробив Мамардашвілі — 0:1.
"Ліверпуль" відповів на 31-й хвилині, коли Гакпо влучив у стійку. Пізніше й "МЮ" пробили в каркас воріт — постарався Фернандеш.
У другому таймі "Ліверпуль" посилив тиск. Гакпо знову влучив у стійку, а на 78-й К’єза прострілив, і нідерландець зрівняв — 1:1.
Переможний гол "МЮ" забив на 84-й хвилині, коли Фернандеш навісив, а Магвайр головою забив — 1:2.
Для "Ліверпуля" це третя поразка поспіль після "Крістал Пелес" (1:2), "Галатасарая" (0:1) та "Челсі" (1:2). У 9-му турі вони зіграють із "Брентфордом" на виїзді, а "Юнайтед" прийме "Брайтон".
"Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2
Голи: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магвайр, 84
