Миколенко може покинути Евертон узимку

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може покинути АПЛ. Відповідне рішення ухвалять дуже скоро.

Про можливий перехід 26-річного футболіста в інший клуб у січні 2026 року повідомив інсайдер Руді Галетті.

Миколенко зібрався покинути "Евертон"

За словами Галетті, український захисник цікавий командам з Іспанії та Італії й вони готові підписати його у січні на постійній основі. Стилістично Віталій більше підійде клубам із Серії А.

Контракт Миколенка з "Евертоном" спливає в червні 2026-го року й тоді "Евертон" ризикує втратити його без компенсації. Продати гравця зможуть лише взимку.

Головний тренер "Евертона" Девід Моєс задоволений грою Миколенка і попросив керівництво продовжити угоду на кілька сезонів. Сам футболіст ще не вирішив, де продовжити кар'єру.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги Віталій провів сім матчів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 25 млн євро.

Миколенко може піти в топові клуби Іспанії або Італії, які виступають в Лізі чемпіонів. Однак, ці команди не зможуть платити більшу зарплату ніж "Евертон" чи інші клуби АПЛ.

