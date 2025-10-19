Миколенко может покинуть Эвертон зимой

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть АПЛ. Соответствующее решение примут очень скоро.

О возможном переходе 26-летнего футболиста в другой клуб в январе 2026 года сообщил инсайдер Руди Галетти.

Миколенко собрался покинуть "Эвертон"

По словам Галетти, украинский защитник интересен командам из Испании и Италии и они готовы подписать его в январе на постоянной основе. Стилистически Виталий больше подойдет клубам из Серии А.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" истекает в июне 2026-го года и тогда "Эвертон" рискует потерять его без компенсации. Продать игрока смогут только зимой.

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес доволен игрой Миколенко и попросил руководство продлить соглашение на несколько сезонов. Сам футболист еще не решил, где продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Виталий провел семь матчей. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Миколенко может уйти в топовые клубы Испании или Италии, которые выступают в Лиге чемпионов. Однако, эти команды не смогут платить большую зарплату чем "Эвертон" или другие клубы АПЛ.

