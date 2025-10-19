Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Миколенко вскоре может перейти в чемпионаты Италии или Испании

Миколенко вскоре может перейти в чемпионаты Италии или Испании

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 16:37
обновлено: 16:46
Миколенко может покинуть Эвертон зимой
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может покинуть АПЛ. Соответствующее решение примут очень скоро.

О возможном переходе 26-летнего футболиста в другой клуб в январе 2026 года сообщил инсайдер Руди Галетти.

Реклама
Читайте также:
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Миколенко собрался покинуть "Эвертон"

По словам Галетти, украинский защитник интересен командам из Испании и Италии и они готовы подписать его в январе на постоянной основе. Стилистически Виталий больше подойдет клубам из Серии А.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" истекает в июне 2026-го года и тогда "Эвертон" рискует потерять его без компенсации. Продать игрока смогут только зимой.

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес доволен игрой Миколенко и попросил руководство продлить соглашение на несколько сезонов. Сам футболист еще не решил, где продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Виталий провел семь матчей. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

Миколенко может уйти в топовые клубы Испании или Италии, которые выступают в Лиге чемпионов. Однако, эти команды не смогут платить большую зарплату чем "Эвертон" или другие клубы АПЛ.

Напомним, ранее трех новых тренеров на замену Александру Шовковскому посоветовал известный эксперт Виктор Леоненко.

Жена Александра Усика Екатерина посетила церемонии награждения в экстравагантном платье.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала новую яркую фотосессию.

Серия А Эвертон Виталий Миколенко Испанская Ла Лига АПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации