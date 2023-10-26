Беллінгем розповів, чи зіграє проти "Барселони" в "Ель Класіко"

Джуд Беллінгем у матчі Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Miguel Vidal

Для вболівальників мадридського "Реала" по всьому світу величезним полегшенням стало те, що Джуд Беллінгем буде готовий взяти участь у матчі проти "Барселони". Англієць підтвердив готовність вийти на поле.

Команда Карло Анчелотті є фаворитом майбутнього протистояння з каталонцями, повідомляє Madrid Universal.

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Джуд Беллінгем відчув дискомфорт під час матчу Ліги чемпіонів проти "Браги". Мадридці виграли на виїзді з рахунком 2:1, але лідер "бланкос" отримав травму паху.

Наступного дня побоювання щодо участі Беллінгема у матчі з "Барселоною" посилилися, оскільки "Реал" відправив гравця на медичне обстеження. Проте вже сьогодні Джуд заспокоїв уболівальників і заявив "Я гратиму в Ель Класіко".

Беллінгем два дні не тренується із товаришами по команді. Натомість 20-річний вундеркінд працює з фізіотерапевтами. Він є найкращим бомбардиром "Реала" цього сезону. Англійський хавбек записав на свій рахунок 11 голів та три результативні передачі у всіх турнірах.

🚨 Lewandowski і Frenkie не можуть бути керовані для гри в Saturday. Цього вечора вони мають все, що беруть участь у rondos, але після того, як залишиться хід їх, має бути окремо. Raphinha has even played a little game. @fansjavimiguel — barcacentre (@barcacentre) October 26, 2023

Кадрові втрати "Барселони"

Наставник каталонської команди Хаві Ернандес не зможе розраховувати на травмованих Френкі Де Йонга, Жюля Кунде та Серхі Роберто. Роберт Левандовський та Педрі тренуються за індивідуальною програмою.

Рафінья та Гаві. Фото: REUTERS/Albert Gea

Тепер до них приєднався бразильський атакуючий півзахисник Рафінья. Його одужання випереджає графік. Не виключено, що бразилець зможе вийти на заміну у матчі проти "Реала", який відбудеться у суботу, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом.

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