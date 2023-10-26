Беллингем рассказал, сыграет ли против "Барселоны" в "Эль Класико"

Джуд Беллингем в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Miguel Vidal

Для болельщиков мадридского "Реала" по всему миру огромным облегчением стало то, что Джуд Беллингем будет готов принять участие в матче против "Барселоны". Англичанин подтвердил готовность выйти на поле.

Команда Карло Анчелотти является фаворитом будущего противостояния с каталонцами, сообщает Madrid Universal.

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На следующий день опасения относительно участия Беллингема в матче с "Барселоной" усилились, поскольку "Реал" отправил игрока на медицинское обследование. Однако уже сегодня Джуд успокоил болельщиков и заявил "Я буду играть в Эль-Класико".

Беллингем два дня не тренируется с товарищами по команде. Вместо этого 20-летний вундеркинд работает с физиотерапевтами. Он является лучшим бомбардиром "Реала" в этом сезоне. Английский хавбек записал на свой счет 11 голов и три результативные передачи во всех турнирах.

🚨 Lewandowski and Frenkie are not yet ruled out for Saturday's game. This morning they have already participated in the rondos, although the rest of the training they have done individually. Raphinha has even played a little game. @fansjavimiguel — barcacentre (@barcacentre) October 26, 2023

Кадровые потери "Барселоны"

Наставник каталонской команды Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на травмированных Фрэнки Де Йонга, Жюля Кунде и Серхи Роберто. Роберт Левандовский и Педри тренируются по индивидуальной программе.

Рафинья и Гави. Фото: REUTERS/Albert Gea

Теперь к ним присоединился и бразильский атакующий полузащитник Рафинья. Его выздоровление опережает график. Не исключено, что бразилец сможет выйти на замену в матче против "Реала", который состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 по киевскому времени.

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