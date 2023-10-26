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Беллингем рассказал, сыграет ли против "Барселоны" в "Эль Класико"

26 октября 2023 17:27
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Беллингем рассказал, сыграет ли против "Барселоны" в "Эль Класико"
Джуд Беллингем в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Miguel Vidal
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Для болельщиков мадридского "Реала" по всему миру огромным облегчением стало то, что Джуд Беллингем будет готов принять участие в матче против "Барселоны". Англичанин подтвердил готовность выйти на поле. 

Команда Карло Анчелотти является фаворитом будущего противостояния с каталонцами, сообщает Madrid Universal

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Джуд Беллингем почувствовал дискомфорт во время матча Лиги чемпионов против "Браги". Мадридцы выиграли на выезде со счетом 2:1, но лидер "бланкос" получил травму паха. 

На следующий день опасения относительно участия Беллингема в матче с "Барселоной" усилились, поскольку "Реал" отправил игрока на медицинское обследование. Однако уже сегодня Джуд успокоил болельщиков и заявил "Я буду играть в Эль-Класико". 

Беллингем два дня не тренируется с товарищами по команде. Вместо этого 20-летний вундеркинд работает с физиотерапевтами. Он является лучшим бомбардиром "Реала" в этом сезоне. Английский хавбек записал на свой счет 11 голов и три результативные передачи во всех турнирах.

Кадровые потери "Барселоны" 

Наставник каталонской команды Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на травмированных Фрэнки Де Йонга, Жюля Кунде и Серхи Роберто. Роберт Левандовский и Педри тренируются по индивидуальной программе. 

Рафинья
Рафинья и Гави. Фото: REUTERS/Albert Gea

Теперь к ним присоединился и бразильский атакующий полузащитник Рафинья. Его выздоровление опережает график. Не исключено, что бразилец сможет выйти на замену в матче против "Реала", который состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 по киевскому времени. 

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