Бывшая звезда "Реала" Пепе в 40 лет установил уникальное достижение в ЛЧ
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" обыграло "Антверпен" со счетом 4:1. В матче за португальцев сыграл легендарный португальский центральный защитник Пепе.
Футболист в матче смог установить уникальное достижение для Лиги чемпионов, сообщило ESPN.
"Порту" и "Антверпен" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов играют в одной группе с "Шахтером" и "Барселоной".
Каталонцы сейчас занимают первую позицию с девятью очками в активе. На втором месте "Порту", у которых шесть очков. У "Шахтера" три балла и третье место. "Антверпен" с тремя поражениями находятся на дне группы.
Пепе стал рекордсменом
Пепе вышел в стартовом составе "Порту" на матч Лиги чемпионов в возрасте 40 лет и 241 дня. Это самый старый игрок в истории ЛЧ.
Центральный защитник побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэера, игравших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.
Отметим, что Пепе, трижды выигрывавший Лигу чемпионов с мадридским "Реалом", провел свою 115 игру в рамках турнира.
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