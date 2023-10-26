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Бывшая звезда "Реала" Пепе в 40 лет установил уникальное достижение в ЛЧ

26 октября 2023 13:12
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Агабекян Карен
редактор
Бывшая звезда "Реала" Пепе в 40 лет установил уникальное достижение в ЛЧ
Рекордсмен Пепе. Фото: REUTERS/Yves Herman
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" обыграло "Антверпен" со счетом 4:1. В матче за португальцев сыграл легендарный португальский центральный защитник Пепе.

Футболист в матче смог установить уникальное достижение для Лиги чемпионов, сообщило ESPN.

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"Порту" и "Антверпен" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов играют в одной группе с "Шахтером" и "Барселоной".

Каталонцы сейчас занимают первую позицию с девятью очками в активе. На втором месте "Порту", у которых шесть очков. У "Шахтера" три балла и третье место. "Антверпен" с тремя поражениями находятся на дне группы.

Пепе стал рекордсменом

Пепе вышел в стартовом составе "Порту" на матч Лиги чемпионов в возрасте 40 лет и 241 дня. Это самый старый игрок в истории ЛЧ.

Центральный защитник побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэера, игравших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.

Отметим, что Пепе, трижды выигрывавший Лигу чемпионов с мадридским "Реалом", провел свою 115 игру в рамках турнира.

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