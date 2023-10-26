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Колишня зірка "Реалу" Пепе в 40 років встановив унікальне досягнення у ЛЧ

26 жовтня 2023 13:12
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Агабекян Карен
редактор
Колишня зірка "Реалу" Пепе в 40 років встановив унікальне досягнення у ЛЧ
Рекордсмен Пепе. Фото: REUTERS/Yves Herman
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Порту" обіграло "Антверпен" з рахунком 4:1. У матчі за португальців зіграв легендарний португальський центральний захисник Пепе.

Футболіст в матчі зміг встановити унікальне досягнення для Ліги чемпіонів, повідомило ESPN.

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"Порту" та "Антверпен" у цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів грають в одній групі з "Шахтарем" та "Барселоною".

Каталонці наразі посідають першу позицію з дев’ятьма очками в активі. На другому місці "Порту", у яких шість очок. У "Шахтаря" три бали й третя сходинка. "Антверпен" з трьома поразками знаходяться на дні групи.

Пепе став рекордсменом

Пепе вийшов у стартовому складі "Порту" на матч Ліги чемпіонів у віці 40 років і 241 дня. Наразі це найстаріший гравець в історії ЛЧ.

Центральний захисник побив рекорд Алессандро Костакурти та Девіда Веєра, які грали у ЛЧ у віці 40 років та 211 днів.

Зазначимо, що Пепе, який тричі вигравав Лігу чемпіонів з мадридським "Реалом", провів свою 115-ту гру в рамках турніру.

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