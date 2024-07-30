Олімпіада 2024 — що їдять олімпійські спортсмени у Парижі

Кухар готує страви для спортсменів. Фото: Sodexo

Франція — країна з великою кулінарною історією. Вона славиться своєю різноманітністю, вишуканістю та витонченістю. Тож, не дивно, що багатьох цікавить питання, чим годують спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі.

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Олімпіада 2024 — де годуватимуть спортсменів

Фудкорт, який встановили в Олімпійському селищі у Парижі вважається найбільшим у світі. Простір вийшов площею приблизно з футбольне поле. Тож проходження фудкорту від початку до кінця вже можна назвати маленьким тренуванням.

І це не дивно, адже нагодувати треба 15 тисяч осіб з 206 країн. Цим завданням зайнялася найбільша французька кейтерингова компанія Sodexo Live!.

Але й це ще не все, велетенська їдальня буде поділена на зони за географічною тематикою:

Франція;

Африка-Карибський басейн;

Азія;

Світова кухня.

Щоб спортсмени могли легко зорієнтуватися, у кожній зоні будуть:

салат-бар;

гриль-зона;

щоденні спеціальні страви;

паста, супи, сири, молочні продукти;

десертний бар;

хлібобулочні вироби;

фруктовий кіоск.

Нутриціологи олімпійських команд розробили для своїх спортсменів інструкції: чим їм необхідно харчуватися і де саме на фудкорті це знайти.

Важливо, що біля кожної страви перед подачею спортсмени матимуть доступ до харчової цінності (калорії, жири, білки, вуглеводи, клітковина тощо) та алергенів (клейковина, сульфіти, молоко, арахіс тощо) страви, а також іншу необхідну інформацію (вегетаріанські, безглютенові тощо).

Страви на фудкорті у Парижі. Фото: insidethegames.biz

Олімпійців годують шефи мішленівських ресторанів — що про них відомо

За інформацією Бабель, Sodexo запросила знаменитих шефів трьох мішленівських ресторанів:

Амандін Шано — шеф ресторану Cafe de Luce на Монмартрі;

Акраме Беналлаль — шеф ресторану Acrame, розташованого за два кроки від церкви Сен-Мадлен;

Александре Мазза — шеф ресторану АМ, розташованого в одному з найпрестижніших передмість Марселю.

Вони разом з іншими шеф-кухарями, дієтологами, нутріціологами та Міжнародним олімпійським комітетом розробили більш як 500 рецептів, які подаватимуть на фудкорті, а деякі вишукані страви можна буде спробувати на окремій літній терасі або в ресторані, який розраховано на 3500 осіб.

Щодня на фудкорті спортсмени зможуть обирати з 40 основних страв, із загальної кількості 120 рецептів, які будуть змінюватися протягом тижня.

Шеф-кухарі Беналлаль, Мазза та Шано. Фото: Бабель

Кухня з акцентом на рослинну їжу

Зазначається, що третина страв будуть вегетаріанськими. Як заявила віце-президентка кулінарного відділу Sodexo Live Дженніфер Баргісен, акцент на рослинній їжі має на меті зменшити вуглецевий слід головної спортивної події планети.

Організатори подвоюють кількість веганських страв у порівнянні з Літніми Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо та Літніми Олімпійськими іграми 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Крім того, дієтологи підкреслили, що веганська дієта може допомогти спортсменам краще відновлюватися після тренувань та змагань.

Приблизно пʼята частина атлетів їстимуть тільки халяль (дозволена їжа в ісламі), американська делегація наполягла на їжі без глютену.

Що їстимуть олімпійські спортсмени у Парижі — найсмачніші та найцікавіші страви

Є рецепти, якими шеф-кухарі особливо пишаються, серед них:

мюслі з кіноа на йогуртовому соусі;

смажена цесарка під соусом "Пулетт";

нутовий крем в соусі з копченої риби.

Зі страв французької кухні можна буде скуштувати:

вегетаріанський бургіньйон ;

; брандад з тріски;

круасан з яйцем-пашот у кремі з артишоку.

Азійська кухня буде представлена свинячим фаршем з тайським базиліком, цвітною капустою з куркумою.

З афро-карибській кухні можна буде спробувати шакшуку або соте з креветками. У розділі "Кухні світу" — баранина з м'ятою або овочева мусака.

Нагадаємо, ми писали, як живуть українські спортсмени в Олімпійському селищі у Парижі.

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