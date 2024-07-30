Олимпиада 2024 — что едят олимпийские спортсмены в Париже

Повар готовит блюда для спортсменов. Фото: Sodexo

Франция — страна с большой кулинарной историей. Она славится своим разнообразием, изысканностью и утонченностью. Неудивительно, что многих интересует вопрос, чем кормят спортсменов на Олимпийских играх в 2024 году в Париже.

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Олимпиада 2024 — где будут кормить спортсменов

Фудкорт, установленный в Олимпийской деревне в Париже, считается крупнейшим в мире. Пространство получилось площадью примерно с футбольное поле. Так что прохождение фудкорта от начала до конца уже можно назвать маленькой тренировкой.

И это неудивительно, ведь накормить нужно 15 тысяч человек из 206 стран. Этой задачей занялась крупнейшая французская кейтеринговая компания Sodexo Live!

Но и это еще не все, гигантская столовая будет поделена на зоны по географической тематике:

Франция;

Африко-карибский бассейн;

Азия;

Мировая кухня.

Чтобы спортсмены могли легко сориентироваться, в каждой зоне будут:

салат-бар;

гриль-зона;

ежедневные специальные блюда;

паста, супы, творог, молочные продукты;

десертный бар;

хлебобулочные изделия;

фруктовый киоск.

Нутрициологи олимпийских команд разработали для своих спортсменов инструкции: чем им необходимо питаться и где именно на фудкорте найти это.

Важно, что у каждого блюда перед подачей спортсмены будут иметь доступ к пищевой ценности (калории, жиры, белки, углеводы, клетчатка и т.п.), аллергенам (клейковина, сульфиты, молоко, арахис и т.д.), а также другую необходимую информацию (вегетарианские, безглютеновые и т.д.).

Блюдо на фудкорте в Париже. Фото: insidethegames.biz

Олимпийцев кормят шефы мишленовских ресторанов — что о них известно

По информации Бабель, Sodexo пригласила знаменитых шефов трех мишленовских ресторанов:

Амандин Шано — шеф ресторана Cafe de Luce на Монмартре;

Акраме Беналлаль — шеф ресторана Acrame, расположенного в двух шагах от церкви Сен-Мадлен;

Александр Мазза — шеф ресторана АМ, расположенного в одном из самых престижных пригородов Марселя.

Они вместе с другими шеф-поварами, диетологами, нутрициологами и Международным олимпийским комитетом разработали более 500 рецептов, которые будут подавать на фудкорте, а некоторые изысканные блюда можно будет попробовать на отдельной летней террасе или в ресторане, рассчитанном на 3500 человек.

Ежедневно на фудкорте спортсмены смогут выбирать из 40 основных блюд из общего количества 120 рецептов, которые будут меняться в течение недели.

Шеф-повара Беналлаль, Мазза и Шано. Фото: Бабель

Кухня с акцентом на растительную пищу

Отмечается, что треть блюд будут вегетарианскими. Как заявила вице-президент кулинарного отдела Sodexo Live Дженнифер Баргисен, акцент на растительной пище имеет целью уменьшить углеродный след главного спортивного события планеты.

Организаторы удваивают количество веганских блюд по сравнению с Летними Олимпийскими играми 2020 года в Токио и Летними Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, диетологи подчеркнули, что Веганская диета может помочь спортсменам лучше восстанавливаться после тренировок и соревнований.

Приблизительно пятая часть атлетов будут есть только халяль (разрешенная еда в исламе), американская делегация настояла на еде без глютена.

Что будут есть олимпийские спортсмены в Париже — самые вкусные и интересные блюда

Есть рецепты, которыми шеф-повара особенно гордятся, среди них:

мюсли из киноа на йогуртовом соусе;

жареная цесарка под соусом "Пулетт";

нутовый крем в соусе из копченой рыбы.

Из блюд французской кухни можно будет отведать:

вегетарианский бургиньон ;

; брандад из трески;

круассан с яйцом-пашот в креме из артишока.

Азиатская кухня будет представлена свиным фаршем с тайским базиликом, цветной капустой с куркумой.

Из афро-карибской кухни можно будет попробовать шакшуку или соте с креветками. В разделе "Кухни мира" — баранина с мятой или овощная мусака.

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