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Чотири світові знаменитості, які мріяли про олімпійське золото, але не склалося

29 липня 2024 20:45
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Світові знаменитості, які мріяли про олімпійське золото, але провалилися
Брюс Дікінсон з Iron Maiden (праворуч) був фехтувальником. Фото: maidenbr.wordpress.com
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

До того, як стати зірками сцени, деякі знаменитості мали олімпійські надії та пробували потрапити до збірних своїх країн. Хоча таке бажання було не у всіх, навіть талановитих спортсменів.

Про це написав Hello.

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Джейсон Стейтем

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Фото: variety.com

Герой бойовиків брав участь у відборі до Олімпійських іграх 1988 та 1992 років, обидва рази невдало. "Трохи боляче, що я так і не потрапив на Олімпіаду", — сказав актор ще у 2016 році, хоча він дійсно представляв країну на різних турнірах зі стрибків у воду.

Віра Вонг

Чотири світові знаменитості, які мріяли про олімпійське золото, але не склалося - фото 2
Фото: independent.co.uk

Культова модельєрка Віра Вонг покладала надії у фігурному ковзанні. Разом із партнером вони програли відбір на Ігри 1968 року. В інтерв'ю South China Morning Post Віра розповіла: "Я була спустошена, коли не потрапила в олімпійську збірну. У мене був нервовий зрив, і я закінчила семестр у Парижі, де й зрозуміла, що маю пристрасть до моди".

Джина Девіс

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Фото: deadline.com

Перегляд Олімпійських ігор 1996 року надихнув актрису Джину Девіс зайнятися стрільбою з лука. Зірка наполегливо тренувалася, але їй не вдалося відібратися в олімпійську збірну США на Ігри-2000.

Брюс Дікінсон

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Фото: loudwire.com

Вокаліст групи Iron Maiden Брюс Дікінсон був названий сьомим найкращим фехтувальником у Великій Британії, перш ніж сам відмовився від участі в Олімпіаді. Йому було 23 і він вважав за дурне "фехтувати з 18-річними".

Раніше ми писали про скандал на Олімпіаді-2024, коли коментатора Eurosport звільнили після обурливих слів.
Також головний тренер збірної України з футболу Руслан Ротань пояснив, що треба змінити у команді перед матчем з Аргентиною.

спорт знаменитості Олімпіада-2024 зірки

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