Світові знаменитості, які мріяли про олімпійське золото, але провалилися

Чотири світові знаменитості, які мріяли про олімпійське золото, але не склалося
До того, як стати зірками сцени, деякі знаменитості мали олімпійські надії та пробували потрапити до збірних своїх країн. Хоча таке бажання було не у всіх, навіть талановитих спортсменів.
Про це написав Hello.
Джейсон Стейтем
Герой бойовиків брав участь у відборі до Олімпійських іграх 1988 та 1992 років, обидва рази невдало. "Трохи боляче, що я так і не потрапив на Олімпіаду", — сказав актор ще у 2016 році, хоча він дійсно представляв країну на різних турнірах зі стрибків у воду.
Віра Вонг
Культова модельєрка Віра Вонг покладала надії у фігурному ковзанні. Разом із партнером вони програли відбір на Ігри 1968 року. В інтерв'ю South China Morning Post Віра розповіла: "Я була спустошена, коли не потрапила в олімпійську збірну. У мене був нервовий зрив, і я закінчила семестр у Парижі, де й зрозуміла, що маю пристрасть до моди".
Джина Девіс
Перегляд Олімпійських ігор 1996 року надихнув актрису Джину Девіс зайнятися стрільбою з лука. Зірка наполегливо тренувалася, але їй не вдалося відібратися в олімпійську збірну США на Ігри-2000.
Брюс Дікінсон
Вокаліст групи Iron Maiden Брюс Дікінсон був названий сьомим найкращим фехтувальником у Великій Британії, перш ніж сам відмовився від участі в Олімпіаді. Йому було 23 і він вважав за дурне "фехтувати з 18-річними".
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