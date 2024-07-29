Eurosport звільнив коментатора за обурливі слова про жіночу збірну Австралії на Олімпіаді

Олімпійські кільця. Фото: Christopher Creveling-USA TODAY Sports

Телеканал Eurosport звільнив коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпійських іграх. Це сталося після того, як він сказав обурливі слова про жіночу збірну Австралії з плавання.

Про це повідомляє Variety з посиланням на телеканал Eurosport у понеділок, 29 липня.

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Баллард коментував жіночу естафету 4×100 метрів вільним стилем. Олімпійське золото вибороли австралійки Моллі О’Каллаган, Шейна Джек, Емма Маккеон і Мег Гарріс.

Після їх перемоги він сказав:

"Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки… Тиняються без діла, роблять макіяж".

Його колега Ліззі Сіммондс назвала це зауваження "обурливим".

У Eurosport повідомили, що Баллард відсторонений за "недоречний коментар".

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