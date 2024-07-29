Eurosport звільнив коментатора за обурливі слова про жіночу збірну Австралії на Олімпіаді

Скандал на Олімпіаді-2024 — коментатора Eurosport звільнили після обурливих слів
Телеканал Eurosport звільнив коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпійських іграх. Це сталося після того, як він сказав обурливі слова про жіночу збірну Австралії з плавання.
Про це повідомляє Variety з посиланням на телеканал Eurosport у понеділок, 29 липня.
Скандал на Олімпіаді-2024
Баллард коментував жіночу естафету 4×100 метрів вільним стилем. Олімпійське золото вибороли австралійки Моллі О’Каллаган, Шейна Джек, Емма Маккеон і Мег Гарріс.
Після їх перемоги він сказав:
"Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки… Тиняються без діла, роблять макіяж".
Його колега Ліззі Сіммондс назвала це зауваження "обурливим".
У Eurosport повідомили, що Баллард відсторонений за "недоречний коментар".
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