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Скандал на Олімпіаді-2024 — коментатора Eurosport звільнили після обурливих слів

29 липня 2024 17:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Eurosport звільнив коментатора за обурливі слова про жіночу збірну Австралії на Олімпіаді
Олімпійські кільця. Фото: Christopher Creveling-USA TODAY Sports
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Телеканал Eurosport звільнив коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпійських іграх. Це сталося після того, як він сказав обурливі слова про жіночу збірну Австралії з плавання.

Про це повідомляє Variety з посиланням на телеканал Eurosport у понеділок, 29 липня.

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Баллард коментував жіночу естафету 4×100 метрів вільним стилем. Олімпійське золото вибороли австралійки Моллі О’Каллаган, Шейна Джек, Емма Маккеон і Мег Гарріс.

Після їх перемоги він сказав: 

"Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки… Тиняються без діла, роблять макіяж".

Його колега Ліззі Сіммондс назвала це зауваження "обурливим". 

У Eurosport повідомили, що Баллард відсторонений за "недоречний коментар".

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