Eurosport уволил комментатора за возмутительные слова о женской сборной Австралии на Олимпиаде

Скандал на Олимпиаде-2024 — комментатора Eurosport уволили после возмутительных слов
Телеканал Eurosport уволил комментатора Боба Балларда от работы на Олимпийских играх. Это произошло после того, как он сказал возмутительные слова о женской сборной Австралии по плаванию.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на телеканал Eurosport в понедельник, 29 июля.
Скандал на Олимпиаде-2024
Баллард комментировал женскую эстафету 4×100 метров вольным стилем. Олимпийское золото завоевали австралийки Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мэг Харрис.
После их победы он сказал:
"Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… Бродят без дела, делают макияж".
Его коллега Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным".
В Eurosport сообщили, что Баллард отстранен за "неуместный комментарий".
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