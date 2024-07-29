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Скандал на Олимпиаде-2024 — комментатора Eurosport уволили после возмутительных слов

29 июля 2024 17:30
Виктория Козырь - редактор
Eurosport уволил комментатора за возмутительные слова о женской сборной Австралии на Олимпиаде
Олимпийские кольца. Фото: Christopher Creveling-USA TODAY Sports
Виктория Козырь - редактор

Телеканал Eurosport уволил комментатора Боба Балларда от работы на Олимпийских играх. Это произошло после того, как он сказал возмутительные слова о женской сборной Австралии по плаванию.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на телеканал Eurosport в понедельник, 29 июля.

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Баллард комментировал женскую эстафету 4×100 метров вольным стилем. Олимпийское золото завоевали австралийки Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мэг Харрис.

После их победы он сказал:

"Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины… Бродят без дела, делают макияж".

Его коллега Лиззи Симмондс назвала это замечание "возмутительным".

В Eurosport сообщили, что Баллард отстранен за "неуместный комментарий".

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