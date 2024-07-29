Мировые знаменитости, которые мечтали об олимпийском золоте, но провалились

Брюс Дикинсон из Iron Maiden (справа) был фехтовальщиком. Фото: maidenbr.wordpress.com

До того как стать звездами сцены, некоторые знаменитости питали олимпийские надежды и пробовали попасть в сборные своих стран. Хотя такое желание было не у всех даже талантливых спортсменов.

Об этом написал Hello.

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Джейсон Стейтем

Фото: variety.com

Герой боевиков участвовал в отборе к Олимпийским играм 1988 и 1992 годов, оба раза неудачно. "Немного больно, что я так и не попал на Олимпиаду", — сказал актер еще в 2016 году, хотя он действительно представлял страну на разных турнирах по прыжкам в воду.

Вера Вонг

Фото: independent.co.uk

Культовая модельер Вера Вонг возлагала надежды в фигурном катании. Вместе с партнером они проиграли отбор на Игры 1968 года. В интервью South China Morning Post Вера рассказала: "Я была опустошена, когда не попала в олимпийскую сборную. У меня был нервный срыв, и я закончила семестр в Париже, где и поняла, что у меня страсть к моде".

Джина Дэвис

Фото: deadline.com

Просмотр Олимпийских игр 1996 вдохновил актрису Джину Дэвис заняться стрельбой из лука. Звезда упорно тренировалась, но ей не удалось отобраться в олимпийскую сборную США на Игры-2000.

Брюс Дикинсон

Фото: loudwire.com

Вокалист группы Iron Maiden Брюс Дикинсон был назван седьмым лучшим фехтовальщиком в Великобритании, прежде чем сам отказался от участия в Олимпиаде. Ему было 23 и он считал глупым "фехтовать с 18-летними".

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