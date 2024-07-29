Олимпиада-2024 — Ротань рассказал, что необходимо сборной Украины в матче с Аргентиной

Главный тренер Олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань. Фото: скриншот YouTube

В рамках группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр сборная Украины будет противостоять национальной команде Аргентины. "Сине-желтых" в этом матче устроит только победу.

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что мешает команде демонстрировать уверенные результаты, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Футболисты олимпийской сборной Украины перед тренировкой. Фото: скриншот YouTube

Что Ротань сказал о сборной Украины

Наставник "сине-желтых" похвалил своих подопечных за самоотдачу и волю к победе, которую они демонстрируют на олимпийском турнире. Ротань заявил, что в его команде работают профессионалы, которые знают, как добиваться успеха.

При этом главный тренер сборной Украины считает, что национальный менталитет часто работает не в пользу положительных результатов. Именно это, по мнению Ротаня, необходимо исправить в национальной команде.

"Необходимо изменить эту ментальность, чтобы "выгрызать" те матчи, которые даются очень сложно, а те, которые даются легко — просто доводить до конца и быть профессионалами все 90, а если нужно — и 110, 115 минут матча", — объяснил Ротань.

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