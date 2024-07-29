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Ротань объяснил, что надо изменить в сборной Украины перед матчем с Аргентиной

29 июля 2024 11:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — Ротань рассказал, что необходимо сборной Украины в матче с Аргентиной
Главный тренер Олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр сборная Украины будет противостоять национальной команде Аргентины. "Сине-желтых" в этом матче устроит только победу. 

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что мешает команде демонстрировать уверенные результаты, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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Олимпийская футбольная сборная Украины набрала три балла в двух стартовых матчах Олимпиады-2024. Национальную команду ждет третий поединок в группе против Аргентины. В случае победы "сине-желтые" гарантировано выйдут в плей-офф турнира. 

Олимпийская сборная Украины
Футболисты олимпийской сборной Украины перед тренировкой. Фото: скриншот YouTube

Что Ротань сказал о сборной Украины 

Наставник "сине-желтых" похвалил своих подопечных за самоотдачу и волю к победе, которую они демонстрируют на олимпийском турнире. Ротань заявил, что в его команде работают профессионалы, которые знают, как добиваться успеха. 

При этом главный тренер сборной Украины считает, что национальный менталитет часто работает не в пользу положительных результатов. Именно это, по мнению Ротаня, необходимо исправить в национальной команде. 

"Необходимо изменить эту ментальность, чтобы "выгрызать" те матчи, которые даются очень сложно, а те, которые даются легко — просто доводить до конца и быть профессионалами все 90, а если нужно — и 110, 115 минут матча", — объяснил Ротань.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

Яремчук усилит клуб из АПЛ — "Брюгге" согласен продать украинца. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.

спорт футбол Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

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