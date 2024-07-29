Олімпіада-2024 — Ротань розповів, що необхідно збірній України у матчі з Аргентиною

Головний тренер Олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань. Фото: скриншот YouTube

У рамках групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор збірна України протистоятиме національній команді Аргентини. "Синьо-жовтих" у цьому матчі влаштує лише перемогу.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань розповів, що заважає команді демонструвати впевнені результати, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Футболісти олімпійської збірної України перед тренуванням Фото: скриншот YouTube

Що Ротань сказав про збірну України

Наставник "синьо-жовтих" похвалив своїх підопічних за самовіддачу та волю до перемоги, яку вони демонструють на олімпійському турнірі. Ротань заявив, що в його команді працюють професіонали, які знають, як досягати успіху.

Головний тренер збірної України вважає, що національний менталітет часто працює не на користь позитивних результатів. Саме це, на думку Ротаня, необхідно виправити у національній команді.

"Необхідно змінити цю ментальність, щоб "вигризати" ті матчі, які даються дуже складно, а ті, які даються легко — просто доводити до кінця і бути професіоналами всі 90, а якщо потрібно — і 110, 115 хвилин матчу", — пояснив Ротань.

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