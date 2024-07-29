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Ротань пояснив, що треба змінити у збірній України перед матчем із Аргентиною

29 липня 2024 11:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — Ротань розповів, що необхідно збірній України у матчі з Аргентиною
Головний тренер Олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

У рамках групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор збірна України протистоятиме національній команді Аргентини. "Синьо-жовтих" у цьому матчі влаштує лише перемогу.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань розповів, що заважає команді демонструвати впевнені результати, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Олімпійська збірна України
Футболісти олімпійської збірної України перед тренуванням Фото: скриншот YouTube

Що Ротань сказав про збірну України

Наставник "синьо-жовтих" похвалив своїх підопічних за самовіддачу та волю до перемоги, яку вони демонструють на олімпійському турнірі. Ротань заявив, що в його команді працюють професіонали, які знають, як досягати успіху.

Головний тренер збірної України вважає, що національний менталітет часто працює не на користь позитивних результатів. Саме це, на думку Ротаня, необхідно виправити у національній команді.

"Необхідно змінити цю ментальність, щоб "вигризати" ті матчі, які даються дуже складно, а ті, які даються легко — просто доводити до кінця і бути професіоналами всі 90, а якщо потрібно — і 110, 115 хвилин матчу", — пояснив Ротань. 

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спорт футбол Олімпіада-2024 Руслан Ротань Олімпійська збірна України

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