Біатлоніст Дмитро Підручний завоював бронзову медаль у спринті на Кубку IBU

Промах у стрільбі завадив українцеві поборотися за "золото"

Заслужений майстер спорту України Дмитро Підручний завоював бронзову медаль у спринті на шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертіліасі.

Український спортсмен промахнувся під час стрільби стоячи, але зумів дістатися фінішу третім, повідомляє портал Новини.LIVE.

31-річний Дмитро Підручний нещодавно повернувся до активних змагань після операції на коліні, яку він переніс наприкінці минулого року.

Незадовго до початку чемпіонату світу з біатлону його внесли до попереднього складу збірної України. Були побоювання, що спортсмен не встигне відновитись до початку турніру, проте він уже у строю і знову приносить своїй країні нагороди.

Результати українців

Інші українські спортсмени не зуміли потрапити до десятки найкращих біатлоністів у Австрії. Артем Тищенко посів 16 місце з результатом 1.15,2. Тарас Лесюк став 36-им, його результат 1.52,5. Руслан Ткаленко розташувався на 38 місці з результатом 1.56,6. Сергій Тілень прийшов до фінішу на 47-му місці з результатом 2.21.3.

Кубок IBU, шостий етап

Обертілліах, Австрія

Спринт. Чоловіки

Ендре Стремсгейм (Норвегія) — 24.26,9 (1+1) Вебьорн Соєрум (Норвегія) — 9,4 (1+1) Дмитро Підручний (Україна) — 9,8 (0+1)

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.