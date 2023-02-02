Біатлоніст Дмитро Підручний завоював бронзову медаль у спринті на Кубку IBU
Заслужений майстер спорту України Дмитро Підручний завоював бронзову медаль у спринті на шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертіліасі.
Український спортсмен промахнувся під час стрільби стоячи, але зумів дістатися фінішу третім, повідомляє портал Новини.LIVE.
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31-річний Дмитро Підручний нещодавно повернувся до активних змагань після операції на коліні, яку він переніс наприкінці минулого року.
Незадовго до початку чемпіонату світу з біатлону його внесли до попереднього складу збірної України. Були побоювання, що спортсмен не встигне відновитись до початку турніру, проте він уже у строю і знову приносить своїй країні нагороди.
Результати українців
Інші українські спортсмени не зуміли потрапити до десятки найкращих біатлоністів у Австрії. Артем Тищенко посів 16 місце з результатом 1.15,2. Тарас Лесюк став 36-им, його результат 1.52,5. Руслан Ткаленко розташувався на 38 місці з результатом 1.56,6. Сергій Тілень прийшов до фінішу на 47-му місці з результатом 2.21.3.
Кубок IBU, шостий етап
Обертілліах, Австрія
Спринт. Чоловіки
- Ендре Стремсгейм (Норвегія) — 24.26,9 (1+1)
- Вебьорн Соєрум (Норвегія) — 9,4 (1+1)
- Дмитро Підручний (Україна) — 9,8 (0+1)
Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.
Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.