Биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в спринте на Кубке IBU
Заслуженный мастер спорта Украины Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Украинский спортсмен промахнулся при стрельбе стоя, но сумел добраться до финиша третьим, сообщает портал Новини.LIVE.
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31-летний Дмитрий Пидручный недавно вернулся к активным соревнованиям после операции на колене, которую он перенес в конце прошлого года.
Незадолго до начала чемпионата мира по биатлону его внесли в предварительный состав сборной Украины. Были опасения, что спортсмен не успеет восстановиться до начала турнира, однако он уже в строю и снова приносит своей стране награды.
Результаты украинцев
Другие украинские спортсмены не сумели попасть в десятку лучших биатлонистов в Австрии. Артем Тищенко занял 16-е место с результатом 1.15,2. Тарас Лесюк стал 36-м, его результат 1.52,5. Руслан Ткаленко расположился на 38-м месте с результатом 1.56,6. Сергей Телень пришел к финишу на 47-м месте с результатом 2.21.3.
Кубок IBU, шестой этап
Обертиллиах, Австрия
Спринт. Мужчины
- Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 24.26,9 (1+1)
- Вебьорн Соерум (Норвегия) — 9,4 (1+1)
- Дмитрий Пидручный (Украина) — 9,8 (0+1)
Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.
Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.