Биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в спринте на Кубке IBU

Промах в стрельбе помешал украинцу побороться за "золото"

Заслуженный мастер спорта Украины Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Украинский спортсмен промахнулся при стрельбе стоя, но сумел добраться до финиша третьим, сообщает портал Новини.LIVE.

31-летний Дмитрий Пидручный недавно вернулся к активным соревнованиям после операции на колене, которую он перенес в конце прошлого года.

Незадолго до начала чемпионата мира по биатлону его внесли в предварительный состав сборной Украины. Были опасения, что спортсмен не успеет восстановиться до начала турнира, однако он уже в строю и снова приносит своей стране награды.

Результаты украинцев

Другие украинские спортсмены не сумели попасть в десятку лучших биатлонистов в Австрии. Артем Тищенко занял 16-е место с результатом 1.15,2. Тарас Лесюк стал 36-м, его результат 1.52,5. Руслан Ткаленко расположился на 38-м месте с результатом 1.56,6. Сергей Телень пришел к финишу на 47-м месте с результатом 2.21.3.

Кубок IBU, шестой этап

Обертиллиах, Австрия

Спринт. Мужчины

Эндре Стремсгейм (Норвегия) — 24.26,9 (1+1) Вебьорн Соерум (Норвегия) — 9,4 (1+1) Дмитрий Пидручный (Украина) — 9,8 (0+1)

Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.