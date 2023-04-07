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Біатлоніст Жаклен став на захист російських спортсменів перед Олімпіадою-2024

7 квітня 2023 09:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Біатлоніст Жаклен став на захист російських спортсменів перед Олімпіадою-2024
Продовжуються спроби реабілітувати російських спортсменів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представник збірної Франції з біатлону Емільєн Жаклен запропонував допустити російських та білоруських спортсменів до участі на Олімпійських іграх у Парижі.

Чотириразовий чемпіон світу підтримав ініціативу глави МОК Томаса Баха, повідомляє L'Equipe.

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Срібний призер Олімпіади в Пекіні Емільєн Жаклен підтримав заклик президента МОК Томаса Баха, який рекомендував міжнародним спортивним федераціям повернути у великий спорт росіян і білорусів.

Емільєн Жаклен

Аргументи французького біатлоніста

Жаклен розповів про власний досвід спілкування з російськими спортсменами, має багато друзів серед представників цієї держави. 27-річний біатлоніст не вважає їх причетними до того, що відбувається в Україні.

"Розмовляв із деякими російськими спортсменами й знаю, що усунення дуже засмучує їх. Вони не мають жодного відношення до конфлікту.

Зі спортивної точки зору мені не вистачає присутності росіян та білорусів на Кубку світу. Без цих двох провідних країн турнір втратив видовищність та конкуренцію", — заявив Емільєн Жаклен.

Французький біатлоніст повторив пропагандистські заяви про "спорт поза політикою" і розповів, що олімпійський рух покликаний служити зближенню народів.

Він вважає, що спортивні організації повинні бути вищими за будь-які конфлікти. Жаклен закликає поєднати світ за рахунок допуску росіян та білорусів на Олімпіаду в Парижі.

Нагадаємо, в "Челсі" обрали тренера, який очолить команду на постійній основі влітку 2023 після відходу Френка Лемпарда.

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