Биатлонист Жаклен встал на защиту российских спортсменов перед Олимпиадой-2024

Продолжаются попытки реабилитировать российских спортсменов

Представитель сборной Франции по биатлону Эмильен Жаклен предложил допустить российских и белорусских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже.

Четырехкратный чемпион мира поддержал инициативу главы МОК Томаса Баха, сообщает L'Equipe.

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Аргументы французского биатлониста

Жаклен рассказал про собственный опыт общения с российскими спортсменами, у него много друзей среди представителей этого государства. 27-летний биатлонист не считает их причастными к тому, что происходит в Украине.

"Разговаривал с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что отстранение очень расстраивает их. Они не имеют никакого отношения к конфликту.

Со спортивной точки зрения мне не хватает присутствия россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих стран турнир потерял зрелищность и конкуренцию", — заявил Эмильен Жаклен.

Французский биатлонист повторил пропагандистские заявления о "спорте вне политики" и рассказал, что олимпийское движение призвано служить сближению народов.

Он считает, что спортивные организации должны быть выше любых конфликтов. Жаклен призывает объединить мир за счет допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

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