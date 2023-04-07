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Биатлонист Жаклен встал на защиту российских спортсменов перед Олимпиадой-2024

7 апреля 2023 09:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Биатлонист Жаклен встал на защиту российских спортсменов перед Олимпиадой-2024
Продолжаются попытки реабилитировать российских спортсменов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Представитель сборной Франции по биатлону Эмильен Жаклен предложил допустить российских и белорусских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже. 

Четырехкратный чемпион мира поддержал инициативу главы МОК Томаса Баха, сообщает L'Equipe

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Серебряный призер Олимпиады в Пекине Эмильен Жаклен поддержал призыв президента МОК Томаса Баха, который рекомендовал международным спортивным федерациям вернуть в большой спорт россиян и белорусов. 

Эмильен Жаклен

Аргументы французского биатлониста

Жаклен рассказал про собственный опыт общения с российскими спортсменами, у него много друзей среди представителей этого государства. 27-летний биатлонист не считает их причастными к тому, что происходит в Украине. 

"Разговаривал с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что отстранение очень расстраивает их. Они не имеют никакого отношения к конфликту.

Со спортивной точки зрения мне не хватает присутствия россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих стран турнир потерял зрелищность и конкуренцию", — заявил Эмильен Жаклен. 

Французский биатлонист повторил пропагандистские заявления о "спорте вне политики" и рассказал, что олимпийское движение призвано служить сближению народов. 

Он считает, что спортивные организации должны быть выше любых конфликтов. Жаклен призывает объединить мир за счет допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук покинет команду. У него конфликт с главным тренером "черно-синих". 

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