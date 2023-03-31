Зачем главе МОК Баху россияне на Олимпиаде-2024 — разбираемся в скандале

Томас Бах сделает все для того, чтобы россияне поехали на Олимпиаду в Париж

На этой неделе состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Оно запомнилось скандальным заявлением главы организации Томаса Баха по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Президент МОК решил пойти против всего цивилизованного мира, хотя даже в Германии пишут, что российские рубли греют ему душу. Разбираемся в деталях скандала в специальном материале Новини.LIVE.

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Сразу после заседания исполкома МОК Томас Бах провел пресс-конференцию. Он попытался сменить тему с допуска россиян на Олимпиаду и поговорить с журналистами о подготовке Парижа к Играм и антидопинговой программе. Но прессу интересовали детали скандальных рекомендаций главы МОК.

Понимая, что отступать ему некуда, Бах все больше распалялся во время общения с журналистами. Он отметил, что были изучены "негативные рекомендации от некоторых европейских правительств". Эту тему президент МОК смаковал довольно долго.

Упрямство и скандальные заявления Томаса Баха

Суть долгой дискуссии сводится к невнятной угрозе в адрес тех самых "правительств". Казалось, еще немного, и Бах заговорит о "НАТО у российских границ". Знакомые нарративы, не правда ли? Главный аргумент номенклатурного чиновника заключается в тезисе "олимпийский спорт уже никогда не будет прежним после вмешательства политиков". Не обошлось и без привычной манипуляции "спорт вне политики", "вы молчите о спортсменах на других войнах".

Никто не сомневался в том, что Бах до последнего будет отстаивать интересы Кремля. Чиновник занимает пост главы МОК уже десять лет, и все это время его нещадно критикуют. Это касается и родной для Томаса Баха Германии. Издание Bild называет его "путинским пуделем", а Die Zeit пишет про "руку чиновника в кармане у россиян", коррупционные скандалы и русофилию Баха.

Недавние грехи МОК

Для ясности картины напомним, что МОК допустил на Олимпиаду-2016 российских спортсменов на фоне масштабного допингового скандала. Причем не было принято почти никаких санкций — несколько человек были дисквалифицированы, остальные выступали под своим флагом и под звуки российского гимна.

И даже военные действия в Украине не остановили Баха. Он бодро и без доказательств утверждал "комиссии спортсменов из Азии и Африки приветствовали наши рекомендации и заявили, что готовы позволить выступать спортсменам с российскими и белорусскими паспортами под своими флагами и с гимнами".

В конце прозвучала фраза об "объединении мира ради мира", на что в ответ в зале послышался приглушенный смех. Было странно услышать подобное от человека, действия которого разобщили и дискредитировали олимпийское движение.

Когда будет принято решение по поводу россиян?

И все же объявить о допуске россиян к Олимпиаде-2024 у Баха не хватило мужества. Он заявил, что решение будет принято и оглашено за год до турнира. То есть, 26 июля 2023 года.

Можно не сомневаться в том, что Томас Бах будет отстаивать российские интересы до конца, ведь у него просто нет другого выбора. Важно называть вещи своими именами: подмену понятий — враньем, а жулика — коррупционером.

И очень многое зависит от украинской дипломатии. Спортивное сообщество страны не молчит, а вот НОК делает явно не достаточно для отстаивания интересов своей страны. Это особенно четко заметно на фоне усилий партнеров и друзей Украины — Польши, стран Прибалтики и других. Понимают ли в НОК, что победа карманной кремлевской организации станет поражением всей Украины?

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